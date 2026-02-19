Μενού

Κορυδαλλός: Έρευνα για τον στόχο της χειροβομβίδας - Στο σημείο το ΤΕΕΜ

Αποκλεισμένη η περιοχή στον Κορυδαλλό όπου σημειώθηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σήμερα, Πέμπτη (19/02), τα ξημερώματα.

Reader symbol
Newsroom
Επίθεση με χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό
Επίθεση με χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Αποκλεισμένοι παραμένουν δρόμοι στην περιοχή του Κορυδαλλού όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε επίθεση με χειροβομβίδα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00, με άγνωστο ή άγνωστους - δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των δραστών - να ρίχνουν τη χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον έξι σταθμευμένα οχήματα, αλλά και έσπασε η τζαμαρία ενός κτιρίου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το σοβαρό περιστατικό.

Στο σημείο έφτασαν και παραμένουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) που έχουν αποκλείσει 3-4 τετράγωνα για να κάνουν την έρευνά τους.

Τα υπολείμματα της χειροβομβίδας έχουν συλλεχθεί και αναμένεται ανάλυσή τους, ώστε να φανεί εάν κρύβουν στοιχεία για τους υπευθύνους. Ακόμα, συλλέγεται βιντεοληπτικό υλικό. 

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega επεσήμανε πως στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση κατοικούν γνωστά, στις Αρχές, άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Γίνεται πλέον έρευνα για το ποιος ήταν ο στόχος της χειροβομβίδας. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ