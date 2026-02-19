Κορυδαλλός: Έρευνα για τον στόχο της χειροβομβίδας - Στο σημείο το ΤΕΕΜ

Αποκλεισμένοι παραμένουν δρόμοι στην περιοχή του Κορυδαλλού όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε επίθεση με χειροβομβίδα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00, με άγνωστο ή άγνωστους - δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των δραστών - να ρίχνουν τη χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον έξι σταθμευμένα οχήματα, αλλά και έσπασε η τζαμαρία ενός κτιρίου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το σοβαρό περιστατικό.

Στο σημείο έφτασαν και παραμένουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) που έχουν αποκλείσει 3-4 τετράγωνα για να κάνουν την έρευνά τους.

Τα υπολείμματα της χειροβομβίδας έχουν συλλεχθεί και αναμένεται ανάλυσή τους, ώστε να φανεί εάν κρύβουν στοιχεία για τους υπευθύνους. Ακόμα, συλλέγεται βιντεοληπτικό υλικό.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega επεσήμανε πως στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση κατοικούν γνωστά, στις Αρχές, άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

Γίνεται πλέον έρευνα για το ποιος ήταν ο στόχος της χειροβομβίδας.