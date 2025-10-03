Κοσμοπούλου για δηλώσεις Γεωργιάδη: «Οι Υπουργοί Υγείας δεν βρίζουν τους γιατρούς του ΕΣΥ»

Μετά τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη στην γιατρό του Πάνου Ρούτσι, Όλγα Κοσμοπούλου, ότι πρόκειται για ακροαριστερή γιατρό και σκληρή συνδικαλίστρια αλλά και επαγγελματία γιατρό των απεργών πείνας.

Η ίδια μιλώντας στον ΣΚΑΙ απάντησε αρχικά σχετικά με την πορεία της υγείας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, λέγοντας ότι του συστήνει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να την σταματήσει.

Σύμφωνα με την καρδιολογική εκτίμηση που του έγινε η καρδιά του δεν έχει πάθει κάτι ενώ παράλληλα έχει χάσει το 9% του συνολικού σωματικού βάρους.

Σχετικά με την δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη «όταν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο νοσοκομείο και όχι σε ξενοδοχείο» απάντησε τα εξής: «συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Γεωργιάδη. Εκτιμούμε την παρουσία του ΕΚΑΒ στον χώρο της πλατείας Συντάγματος.

Σχετικά με όσα είπε για εκείνη ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι θα «έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός» και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν βρίζουμε τους γιατρούς του ΕΣΥ όταν είμαστε Υπουργοί Υγείας». Η κυρία Κοσμοπούλου ρωτήθηκε τι εξέλαβε ως βρίσιμο υποστηρίζοντας ότι «αμφισβήτησε την αξιοπιστία μου. Αμφισβήτησε την επιστημοσύνη μου για να το πω λαϊκά. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Είπε ότι δεν με εμπιστεύεται». «Υπονόησε ότι θα μπορούσα να πω ψέματα;» αναρωτιέται.

Η δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Στα όσα υποστηρίζει ο Πάνος Ρούτσι, απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Open. Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον απεργό πείνας «να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ» ενώ αποκάλεσε την γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου «επαγγελματία γιατρό των απεργών πείνας», λέγοντας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς του Πάνου Ρούτσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη: «Δεν αντιδικώ μαζί του. Είπα ότι το ΕΚΑΒ με δική μου εντολή βρίσκεται ακριβώς στο σημείο στο Σύνταγμα ώστε να παρέμβει σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον άνθρωπο, για να του σώσουμε τη ζωή. Κάθε μέρα του ζητάμε να τον εξετάσουμε. Κάνει πολλές μέρες απεργία πείνας και του προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνει βιοχημικές εξετάσεις και τις υπόλοιπες αναγκαίες εξετάσεις για να διαπιστώνουμε την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Μπορείτε να μου πείτε σε ποια ψέμματά μου αναφέρθηκε ακριβώς; Λέει ότι κάνει απεργία πείνας 18 μέρες. Στις 18 μέρες ένας άνθρωπος που δεν έχει φάει, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Προφανώς είναι γερή κράση και στέκεται όρθιος και μπράβο του.

Είπα στο ΕΚΑΒ θα πηγαίνετε κάθε μέρα να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Ξαναέδωσα εντολή στο ΕΚΑΒ να πάει και ξανά είπε όχι στο ΕΚΑΒ. Άρα είτε λένε ψέμματα οι διασώστες είτε ο κ. Ρούτσι. Εμάς οι γιατροί που έχει, δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Η κα. Κοσμοπούλου είναι η επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας. Πιστοποιούσε ότι ο Κουφοντίνας έκανε απεργία πείνας 66 μέρες και όταν τελείωσε κυκλοφορούσε στο νοσοκομείο λες και ήταν ο σούπερμαν. Άρα δεν με νοιάζει η κα. Κοσμοπούλου. Δεν είμαστε ακτιβιστές γιατροί, είμαστε το κράτος.

Το κράτος έχει ευθύνη για την υγεία του. Χθες άκουσα την εξωφρενική είδηση ότι όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο. Αυτό με ανησύχησε πάρα πολύ γιατί όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία δεν μεταφέρεται σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον κ. Ρούτσι χωρίς διάθεση αντιδικίας, να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσουν οι γιατροί, να υπάρχει καταγραφή της υγείας του και να αφήσουμε τα πολιτικά παιχνίδια. Ο κ. Ρούτσι αρνείται να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ.»