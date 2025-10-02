Πάνος Ρούτσι: «Θα το πάω μέχρι τέλους και το εννοώ - Θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή»

Ο Πάνος Ρούτσι κάνει για 18η ημέρα απεργία πείνας και σήμερα έκανε on air παρέμβαση δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι θέλει δικό του ιατροδικαστή με φόντο το αίτημα εκταφής του γιού του.

Αρχικά ο κύριος Ρούτσι απάντησε αναφορικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αρνείται την ιατροφαρμακευτική βοήθεια του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» στο Open διευκρίνισε ότι νωρίτερα τον είχε δει η γιατρός που πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο και δήλωσε ότι απλώς είπε στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ ότι δεν χρειάζεται κάτι.

Αναφορικά με την εκταφή του γιού του δήλωσε ότι ζητά δικό του ιατροδικαστή και ότι θα «το πάει μέχρι τέλους».

«Θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για να γίνει τεστ DNA και θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή.

Υπάρχουν ώρες τις ημέρες που είμαι πολύ εξαντλημένος. Πια δεν αντέχω να κάθομαι όλη μέρα καθισμένος, πρέπει να ξαπλώσω το μεσημέρι. Είμαι καλά. Αντέχω, δεν σταματάω γιατί εγώ αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε γιατί είναι δικαίωμα μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δεν μπορεί κανένας να μου το στερήσει αυτό», δήλωσε.

Όπως καταλαβαίνετε και εσείς γιατί μου το στερούν αυτό το δικαίωμα (της εκταφής). Αν είναι τόσο καθαροί ας μου δώσουν το χαρτί. Οπότε δεν θα φύγω από εδώ, και όταν λέω μέχρι τέλους το εννοώ.

Πάνος Ρούτσι: Το μήνυμα του προς την κυβέρνηση

Κλείνοντας δηλώνει ότι: «Θέλω να ξαναπώ κάτι στην κυβέρνηση γιατί τώρα περιμένουν να βγει η ημερομηνία για να κάνουν την εκταφή.

Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, θέλω να πω στην κυβέρνηση να μην τολμήσουν να πάνε χωρίς τους γονείς και τον δικό μου ιατροδικαστή».