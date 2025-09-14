Κότερα, βίλες και πολυτελή ζωή για τη γνωστή influencer με τη ροζ κοκαΐνη: Η γκάφα με το νοικιασμένο ΙΧ που την «έκαψε»

«Πετυχημένη, τόσο στην επιχεiρηματική όσο και στην προσωπική της ζωή» φαίνεται πως είναι η γνωστή 28χρονη infuelcer, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η οποία πιάστηκε στη Ρόδο με πάνω από 9 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης και τρεις ζυγαριές μέσα στο νοικιασμένο ΙΧ της.

Αυτό μάλιστα ήταν που την «έκαψε», καθώς δεν το επέστρεψε στην ημερομηνία που έπρεπε και έτσι ο ιδιοκτήτης κάλεσε τις Αρχές. Όταν το εντόπισαν οι αστυνομικοί και έκαναν έρευνα, τότε εντόπισαν μέσα τα ναρκωτικά και τις ζυγαριές που εξετάζονται.

Ο δικηγόρος της πάντως, Στέλιος Αλεξανδρής, κάνει λόγο για προσωπική χρήση, λέγοντας πως «εθίστηκε δυστυχώς, όπως τόσοι άλλοι και μπήκε στον κόσμο των ναρκωτικών». Λέει πως η ίδια είναι συγκλονισμένη και ζητάει «η ελληνικλη δικαιοσύνη ελπίζει να της δώσει την ευκαιρία που της αξίζει».

Η 28χρονη, με βάση τα όσα «ανέβαζε» στα social media, φαίνεται πως είχε μία πολυτελή ζωή με διακοπές σε κότερα και βίλες με πισίνες και ακριβά ρούχα και αξεσουάρ.

Κανείς δεν είχε φανταστεί πως η θεαματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με κατηγορίες εμπλοκής σε υπόθεση κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή, όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με την Δημοκρατική, όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από την 28χρονη, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του Peugeot, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα που σόκαραν: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Ποσότητα ροζ κοκαΐνης | astynomia.gr

Η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media. Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer.

Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Η κοινωνία της Ρόδου παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.

