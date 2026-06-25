Κουφονήσια: Τα τελευταία λεπτά της 23χρονης – Οι μαρτυρίες-κλειδιά και το ιατρικό μυστήριο

Ανεξήγητη παραμένει η αιτία που έκοψε το νήμα της ζωής μιας 23χρονης μικροβιολόγου κατά τη διάρκεια των διακοπών της στα Κουφονήσια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η νεαρή κοπέλα κατέρρευσε ξαφνικά στο μπάνιο του καταλύματος όπου διέμενε με τον σύντροφό της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Το ζευγάρι είχε φτάσει στο νησί στις 22 του μήνα και προγραμματούσε να μείνει μέχρι τις 27, με την επικοινωνία της 23χρονης με τους οικείους της να μην προϊδεάζει σε καμία περίπτωση για το κακό που θα ακολουθούσε.

Το μοιραίο βράδυ, το ζευγάρι επέστρεψε στο δωμάτιο γύρω στις 11, μετά από έξοδο για φαγητό και ποτό. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η κοπέλα περπατούσε κανονικά και ανέβηκε τις σκάλες χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη, παρά την έντονη αδιαθεσία που είχε αρχίσει να νιώθει.

Ωστόσο, μόλις μπήκαν στο δωμάτιο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. «Μέσα σε δύο λεπτά χάθηκε το κορίτσι μας», περιγράφουν πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Η 23χρονη παραπονέθηκε ότι δεν ένιωθε καλά, παρουσίασε δύσπνοια και ζάλη, και κατέρρευσε στο μπάνιο. Οι εκκλησεις του 25χρονου συντρόφου της για βοήθεια κινητοποίησαν αμέσως τους ενοίκους και την ιδιοκτήτρια του καταλύματος.

Αν και το πολυιατρείο του νησιού απείχε μόλις 50 μέτρα, και παρά το γεγονός ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί και νοσηλευτές που έτυχε να βρίσκονται κοντά, η κοπέλα δεν είχε ήδη σφυγμό. Οι προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) διήρκεσαν μιάμιση ώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Διαψεύδονται τα σενάρια – Απαντήσεις από τη νεκροψία

Ο θείος της άτυχης κοπέλας, μιλώντας στο Live News, ξέσπασε ενάντια στις φήμες που κυκλοφόρησαν. Ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι δεν κατανάλωνε αλκοόλ ή ουσίες, ενώ τόνισε ότι η 23χρονη δεν είχε γνωστές αλλεργίες και εκείνο το βράδυ ήταν σχεδόν νηστική.

Ακόμα και οι καρδιολόγοι που βρέθηκαν στο σημείο αδυνατούν να δώσουν μια λογική εξήγηση για το πώς μια υγιής κοπέλα «έφυγε» μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η σορός της μεταφέρθηκε στον Πειραιά, όπου η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.