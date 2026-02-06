Κουτσούμπας στην απεργία στον Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη»

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται από το πρωί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με τους εργαζόμενους στον Πειραιά να δίνουν μαζικό «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη με κεντρικό σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών».

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από την απεργία των εργαζομένων στον Πειραιά:





Το βασικό αίτημα που θέτουν οι εργάτες, από πλήθος χώρων δουλειάς, είναι τα μέτρα ασφαλείας και αξιοπρεπείς μισθούς. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή στην απεργία είναι σχεδόν καθολική.

Κουτσούμπας: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη»

Στη συγκέντρωση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στους απεργούς, συνδέοντας τα εργασιακά αιτήματα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους. Απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αύξηση των μισθών», δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.



Παράλληλα, ζήτησε την απομάκρυνση των «καζανιών του θανάτου» από το Πέραμα και την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τονίζοντας: «Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης που στέλνει το λαό μας στο μακελειό».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο διεθνές κύμα απεργιών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους λιμενεργάτες που απεργούν σήμερα σε 20 λιμάνια της Μεσογείου (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Μαρόκο) με κοινό σύνθημα: «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους».

Μπεκρής: «Αρνητικό ρεκόρ με πάνω από 200 νεκρούς σε εργατικά ατυχήματα»

Την αγωνία του για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας σε χώρους εργασίας εξέφρασε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ, επισημαίνοντας το τραγικό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων.

«Κλείνουμε το 2025 με αρνητικό ρεκόρ, με πάνω από 200 νεκρούς και εκατοντάδες σοβαρά εργατικά ατυχήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να παίζεται η ζωή των εργαζομένων στα ζάρια» τόνισε.

Ο κ. Μπεκρής κατήγγειλε την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών υποστηρίζοντας ότι «για όλη τη νότια Ελλάδα, δηλαδή από τη Λάρισα και κάτω, υπάρχουν μόλις 14 επιθεωρητές εργασίας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΚΠ, αυτό το τεράστιο κενό βολεύει τη «μεγάλη εργοδοσία» στο λιμάνι, στη Ζώνη και στα ναυπηγεία, επιτρέποντας την αυθαιρεσία.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με συγκίνηση στα θύματα της εργοδοτικής αμέλειας, όπως τις «πέντε γυναίκες στη Βιολάντα» που δεν γύρισαν σπίτι τους από το νυχτοκάματο, καταρρίπτοντας το αφήγημα πως στους χώρους δουλειάς «είμαστε μια οικογένεια».