Κρατικό Νίκαιας: Βρέθηκε το μηχάνημα των 25.00 ευρώ που είχε εξαφανιστεί - Το ανώνυμο τηλεφώνημα που βοήθησε

Έκλεψαν ιατρικό μηχάνημα 25.000 ευρώ από το νοσοκομείο Νίκαιας και το βρήκαν στο εκκλησάκι μετά από άγνωστο τηλεφώνημα.

Το Νοσοκομείο Νίκαιας | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μετά την κλοπή καρδιολογικού υπερήχου από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, με τη διοίκηση και τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Συντονιστής Διευθυντής των ΤΕΠ ενημέρωσε τη διοίκηση για την εξαφάνιση του ιατρικού μηχανήματος, ενώ ξεκίνησε προκαταρκτική διερεύνηση και ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία ανέλαβε την υπόθεση.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε ανατροπή, καθώς ανώνυμο τηλεφώνημα προς την ασφάλεια του νοσοκομείου ανέφερε ότι ο υπέρηχος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό ασφαλείας και το μηχάνημα εντοπίστηκε πράγματι στον χώρο, μέσα σε χαρτοσακούλα, περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα.

Παρά την ανεύρεση του εξοπλισμού, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μηχάνημα μετακινήθηκε και εγκαταλείφθηκε στο σημείο.

Ο Συντονιστής Διευθυντής των ΤΕΠ μετέβη στην αστυνομία μαζί με τον υπέρηχο, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό.

ΕΛΛΑΔΑ