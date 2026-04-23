Κρατούμενοι τρεις επίδοξοι «μαφιόζοι» για εκβιασμό επιχειρηματία: Τους πρόδωσαν τα χρήματα που πήραν

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για τον εκβιασμό που κατήγγειλε εις βάρος του 74χρονος διαχειριστής εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, στη Θεσσαλονίκη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έγκλειστος βαρυποινίτης που φέρεται να εκβίασε τον επιχειρηματία ζητώντας αρχικά το ποσό των 200.000 ευρώ για να μην αποκαλύψει υποτιθέμενη σχέση του με 17χρονη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι που πέρασαν σήμερα το κατώφλι της ανακρίτριας είναι τα πρόσωπα που μετέβησαν, την περασμένη Παρασκευή, στην εταιρεία τού 74χρονου προκειμένου να παραλάβουν φάκελο με 50.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από επιχείρηση που οργάνωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσά τους είναι δύο Αλβανοί, ηλικίας 34 ετών και 43 ετών, κι ένας 23χρονος Έλληνας, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε πάνω του πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη. Στις απολογίες του, όπως αναφέρουν πληροφορίες, υποστήριξαν ότι κλήθηκαν από τον καταγγέλλοντα διαχειριστή να τον βοηθήσουν και να τον φέρουν σε επαφή με τον έγκλειστο που απαίτησε τα χρήματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα πήραν το δρόμο για τις φυλακές.