Κρήτη: 20 συλλήψεις στο νέο σαφάρι της αστυνομίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ το όφελος

Σε εξέλιξη η νέα, μεγάλη, επιχείρηση της αστυνομίας για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 20 συλλήψεις.

Αστυνομία
Συνολικά 20 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη σε περιοχές της Κρήτης αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, η επιχείρηση των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης ξεκίνησε σήμερα (25/05) το πρωί με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι Αρχές έχουν βάλει χειροπέδες σε 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι.

Ανάμεσα στα άτομα αυτά, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, είναι δύο λογιστές και υπεύθυνοι Κ.Υ.Δ.

Το όφελος από τις παράνομες δραστηριότητες υπολογίζεται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. 

ΕΛΛΑΔΑ