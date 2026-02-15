Κρήτη: Βαρύτατη δίωξη στον 63χρονο αδελφοκτόνο - Συγκλονισμένη η τοπική κοινότητα

Δίωξη για ανθρωποκτονία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία ασκήθηκε στον 63χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε τον αδελφό του το βράδυ του Σαββάτου (14/02), στο σπίτι τους στο χωριό Μάρθα της περιοχής Βιάννου, στην Κρήτη.

Λίγο μετά τις 12:00 μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο, όπου βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα που άσκησε τη δίωξη σε βάρος του.

Ο άνδρας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (17/02) το μεσημέρι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του neakriti.gr.

Συγκλονισμένος εμφανίζεται ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, μετά την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο αδελφών.

«Ένα τραγικό γεγονός το βράδυ της χθεσινής ημέρας σημάδεψε την τοπική κοινωνία. Μια κοινωνία που διακρίνεται για τον πολιτισμό της και τα αισθήματα αγάπης που τη χαρακτηρίζουν. Πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους» ανέφερε.

Σε άλλο σημείο εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσει ο κοινός νους και η λογική, ώστε η τοπική κοινωνία να μπορέσει να επανέλθει σταδιακά στους φυσιολογικούς της ρυθμούς.

«Το χωριό μας είναι ένα ήσυχο, φιλήσυχο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο» είπε στο τοπικό μέσο ο πρόεδρος της κοινότητας, Μιχάλης Ανεθρεπτάκης.