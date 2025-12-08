Ραγδαίες εξελίξεις στην Κρήτη καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αγρότες που έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου Κρήτης και προκάλεσαν φθορές σε περιπολικά έχουν ταυτοποιηθεί και παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο όπου αγρότες συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσαν ζημιές σε περιπολικά.

Οι αγρότες αυτοί κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Από τις συγκρούσεις φέρεται να τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλους 7, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Δείτε φωτογραφίες από τα επεισόδια:

Αγρότες σε επεισόδια στην Κρήτη | ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση σε αστυνομικό από αγρότες | ΙΝΤΙΜΕ

Τι ισχύει με τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο, Χανιά

Στα Χανιά οι αγρότες έχουν αποκλείσει αυτήν την στιγμή την πύλη του αεροδρομίου.

Στον αποκλεισμό συμμετέχουν αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που ξεκίνησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον κόμβο της Σούδας και η οποία κατέληξε στις 13:20 στην πύλη του αεροδρομίου.

Νωρίτερα ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια με τους αγρότες να ανατρέπουν ένα περιπολικό της αστυνομίας ενώ σημειώθηκε πετροπόλεμος με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και να πετούν χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Λίγο μετά τις 2 οι συγκεντρωμένοι απέκλεισαν το αεροδρόμιο και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν.

Συγκεκριμένα, η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Αγρότες: Αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Όσον αφορά στο Ηράκλειο, οι αγρότες εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου και αποφάσισαν να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα στο σημείο και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στις πτήσεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τουλάχιστον δέκα πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

Μία πτήση από Αθήνα τέθηκε σε holding και τελικά αναγκάστηκε να επιστρέψει, ενώ το ίδιο συνέβη και με πτήση από Ρόδο.

Αρχικά, η πρόσβαση στον αερολιμένα είχε αποκλειστεί από κλούβες των ΜΑΤ στη λεωφόρο Σενετάκη και στην Ικάρου. Ωστόσο, μετά από ένταση, ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, τα μπλόκα υποχώρησαν και οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν μέσα στο αεροδρόμιο, με μια ομάδα να φτάνει μέχρι τον χώρο της πίστας.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Η κυκλοφορία στο Ηράκλειο έχει μπλοκάρει τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και μέσα στην πόλη, με τη Νέα Αλικαρνασσό, τον Κατσαμπά, τον Πόρο και το κέντρο να αντιμετωπίζουν πρωτοφανή κυκλοφοριακή ασφυξία.

Επιβάτες που πρέπει να ταξιδέψουν κατευθύνονται πεζή προς το αεροδρόμιο, μεταφέροντας αποσκευές στα χέρια, αφού κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να περάσει τα μπλόκα.

Στα γκισέ, τις αφίξεις και τις αναχωρίσεις, τα καταστήματα και τα καθίσματα του αεροδρομίου που συνήθως υπάρχουν ταξιδιώτες, επισκέπτες και εργαζόμενοι, αυτή την ώρα βρίσκονται κτηνοτρόφοι και αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κρήτη

Όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του Βορείου Οδικού 'Αξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής: Για την κατεύθυνση από 'Αγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηράκλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς 'Αγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-ΒΟΑΚ-Αγ. Νικόλαο.