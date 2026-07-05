Κρήτη: Νεκρός σκύλος που έφαγε λαγοκέφαλο - «Έκανε εμετό και παρέλυσε μέσα σε είκοσι λεπτά»

Την τελευταία του πνοή άφησε σκύλος, όταν δάγκωσε λογοκέφαλο σε παραλία της Κρήτης, ο οποίος ήταν παρατημένος μεταξύ άλλων στην άκρη του δρόμου.

Όπως εξήγησε η κηδεμόνας της σκυλίτσας, που την έλεγαν Μορένα, στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, με το που κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, με κατεύθυνση προς την παραλία.

«Εκεί που παρκάραμε το αυτοκίνητό μας έγινε. Με το που την κατεβάσαμε αυτή τα μύρισε, πολύ λιχούδα ήταν. Τα άρπαξε κατευθείαν. Δεν καταλάβαμε ότι ήταν λαγοκέφαλοι σε καμία περίπτωση εκέινη τη στιγμή», είπε αρχικά η ιδιοκτήτρια και πρόσθεσε:

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«Ήταν σε μέγεθος αθερίνας, πολύ μικρό. Δεν έφαγε μεγάλο ψάρι για να προβληματιστούμε».

Η ίδια αποκάλυψε πως μέσα σε είκοσι λεπτά περίπου η σκυλίτσα είχε παραλύσει από το δηλητήριο:

«Μέσα σε τρία λεπτά τα είχε κάνει και εμετό. Είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν στις παραλίες, να φάει καποια βλακεία, να το κάνει εμετό. Είχαμε πάντα μαζί μας κατάλληλα φάρμακα για δηλητήρια αλλά αυτό δεν το πιάνει τίποτα. Μέσα σε ένα τέταρτο με είκοσι λεπτά άρχισε να πέφτει πάρα πολύ. Παρέλυσαν μετά τα ποδαράκια της απότομα. Φύγαμε κακήν κακώς»

Τέλος κάλεσε τους πολίτες που έχουν κατοικίδια να προσέχουν τα ζώα τους καθώς: «Είναι το έβδομο σκυλάκι φέτος το καλοκαίρι, θύμα της παραλίας στην Κρήτη που χάνεται με αυτόν τον τρόπο».