Κρήτη: Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με φερόμενο αρχηγό της σπείρας για τον Αρχιμανδρίτη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις από την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη, η οποία εκβίαζε και πωλούσε ναρκωτικά και όπλα, ξεπλένοντας μέσω επιχειρήσεων τα κέρδη τους. Μάλιστα, δύο αδέλφια περιγράφονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και beach bar στην περιοχή του Σταυρού Χανίων ενώ εμπλέκεται και το όνομα του Πάνου Καμμένου στην υπόθεση.

Από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι τα αδέλφια είχαν μεσολαβήσει προκειμένου να διευκολύνουν την ενθρόνιση στη Μητρόπολη Κυδωνίας ενός αρχιμανδρίτη της αρεσκείας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν τηλεφωνικές τους επικοινωνίες με τον Πάνο Καμμένο προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, δηλαδή την τοποθέτηση ενός αρχιμανδρίτη της επιρροής τους στη Μητρόπολη Κυδωνίας.

Aυτό που θα εισέπρατταν για αυτή τους την «υπηρεσία», δεν ήταν χρήματα, αλλά τα οστά του Αγίου Λαζάρου τα οποία ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε στην κατοχή του.

Κρήτη: Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον εγκέφαλο του κυκλώματος

Στο φώς ήρθε ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον αρχηγό της σπείρας:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Τα συγκεκριμένα δύο αδέλφια, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, φέρεται να εκβίαζαν και έναν επιχειρηματία της πόλης των Χανίων γνωστό για την αγάπη του για την εκκλησία, λέγοντάς του ότι έχουν στην κατοχή τους ένα στικάκι USB με προσωπικές στιγμές ενός αρχιμανδρίτη, το οποίο σε συνεννόηση με έναν τοπικό δημοσιογράφο θα έδιναν στη δημοσιότητα.

Ακούγεται να του λένε «δώσε μας το μαρούλι», δηλαδή τα χρήματα για να μη δημοσιοποιήσουν το σχετικό υλικό, αλλά ο επιχειρηματίας δεν υπέκυψε στον εκβιασμό και έκανε καταγγελία στην αστυνομία.

Τα αδέλφια είχαν όμως απλώσει δίχτυα και σε νοσοκομείο. Προκύπτουν ενδείξεις για χρηματισμό στελέχους νοσοκομείου στην Κρήτη.

Πάνος Καμμένος: «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα»

Τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, εξέφρασε ο Πάνος Καμμένος στην εκπομπή «Power Talk».

Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα.

Είπε χαρακτηριστικά:«Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».