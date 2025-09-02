Μαφία της Κρήτης: Οι πιάτσες και οι street dealers - Εμπόριο όπλων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ανά ομάδες, αναμένεται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στα Χανιά ενώ παράλληλα νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το πώς δρούσε το κύκλωμα.

Τα μέλη της μαφίας φέρεται ότι είχαν χωρίσει ολόκληρο το νομό Χανίων σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά ήταν ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά εγχειρήματα των τελευταίων ετών.

«Αντιμετωπίσαμε μια πολυπληθή και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων», ανέφερε ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου που μίλησε επίσης για οργάνωση με σαφή δομή.

Κρήτη: Η δομή του κυκλώματος

Ο ταξίαρχος αναφορικά με τη δομή δήλωσε ότι, στην κορυφή της οποίας βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης.

Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες πιάτσες διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866.

Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού. Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων και ακόμη και μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων», ενημέρωσε ο κ. Νικολάου.

Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης ήταν το αποτέλεσμα μεθοδικής και πολύμηνης έρευνας και όπως εξήγησε ο Κ. Νικολάου:

«Προχωρήσαμε σε άρσεις απορρήτου, σε τεχνική παρακολούθηση, σε αξιοποίηση πληροφοριών και σε σταδιακές επιχειρήσεις, ώστε να χαρτογραφήσουμε πλήρως τη δομή και τις σχέσεις των μελών. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές και οδήγησαν βήμα-βήμα στους ανώτερους κρίκους της αλυσίδας. Αποκαλύψαμε αποθήκες, κατασχέσαμε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και χρηματικά ποσά.

Χανιά: Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες συλλήψεις

Ήδη από τον Ιανουάριο είχαν ξεκινήσει οι πρώτες συλλήψεις στα Χανιά. Η υπόθεση της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία όπου διαμένει αστυνομικός που σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2025 ήταν η αρχή για να φτάσουν σταδιακά στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως ανέφερε κατά τις σημερινές ανακοινώσεις εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «η αποδόμηση της οργάνωσης έγινε σταδιακά με στοχευμένες συλλήψεις από τον Ιανουάριο μέχρι και την Κυριακή 31 Αυγούστου. Μέχρι και την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Κυριακής είχαν συλληφθεί ήδη συνολικά 16 άτομα, μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Την Κυριακή συνελήφθησαν και τα υπόλοιπα 33 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών το Αρχηγικό μέλος, δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός».

Ο εν ενεργεία αστυνομικός κατηγορείται για υποβοήθηση εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Συνέντευξη Τύπου της ΕΛΑΣ για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης | INTIME

Μαφία της Κρήτης: Πώς διακινούσαν ναρκωτικά οι Street dealers

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν στις αρμοδιότητες μίας συγκεκριμένης οικογένειας που φαίνεται να είχε τον όλον συντονισμό. Πρόκειται για 13 συνολικά μέλη που έβρισκαν πελάτες, κανόνιζαν τα «βαποράκια» για το εμπόριο της κοκαΐνης, της ηρωίνης και του χασίς ενώ κρατούσαν και τα οικονομικά στοιχεία.

Όπως αναφέρθηκε κατά τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. , η συγκεκριμένη οικογένεια έδινε εντολές σε υποομάδα της οργάνωσης, τη λεγόμενη Street dealers που αποτελούνταν από αλλοδαπούς.

Οι Street dealers διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη συγκεκριμένα σημεία που χρησιμοποιούσαν ως πιάτσα πώλησης.

Μάλιστα, ολόκληρος ο νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές αρμοδιότητας για κάθε υποομάδα που κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό πελατολόγιο και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές.

Παράλληλα λάμβανε διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του Αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών έχοντας προμηθεύσει πάνω από 41 κιλά χασίς, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το 1.177.720 ευρώ.

Το εμπόριο όπλων και το «τριφασικό μοντέλο ξεπλύματος»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο Β' Κωνσταντία Δημογλίδου, «η εγκληματική οργάνωση, συνδύαζε τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το παράνομο εμπόριο οπλισμού και πυρομαχικών, αλλά και μια σειρά άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων στις ευρύτερες περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Το εμπόριο όπλων δεν γινόταν στους… δρόμους αλλά σε διαδικτυακές εφαρμογές. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου τα μέλη χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για την μεταξύ τους επικοινωνία όσο και για την επαφή τους με τους υποψήφιους αγοραστές. Σε αυτές τις εφαρμογές παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να προχωρήσει και σε ξέπλυμα χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη χρησιμοποίησαν το τριφασικό μοντέλου ξεπλύματος:

Τοποθέτηση

Διαστρωμάτωση

Ενσωμάτωση.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών όσο και τις νόμιμες επιχειρήσεις τους που λειτουργούσαν ως το λεγόμενο πλυντήριο για το ξέπλυμα χρημάτων.

Κρήτη: Ο Αρχιμανδρίτης και οι μεγάλες υποθέσεις εκβιασμού

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η δράση της εγκληματικής ομάδας στους εκβιασμούς.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του συλληφθέντα Αρχιμανδρίτη ο οποίος αρχικά εμφανίστηκε ως θύμα της οργάνωσης ωστόσο μετά έγινε μέλος αυτής.

Μάλιστα, η «Μαφία της Κρήτης» με πλαστά έγγραφα κατάφεραν και υφάρπαξαν εκκλησιαστική περιουσία η οποία υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια των συλληφθέντων αλλά και σε κελιά φυλακών όπου βρίσκονται τα μέλη του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 858 γρ κοκαΐνης, 11 κιλά και 282 γρ κάνναβης, 23 γρ ηρωίνης, 187 ναρκωτικά χάπια, 136 δισκία και 46 φιαλίδια αναβολικών ουσιών, 16 δενδρύλλια κάνναβης, 9 ζυγαριές ακριβείας, 5 πολεμικά τυφέκια μεταξύ των οποίων δύο καλάσνικοφ και Μ16, πλήθος εξαρτημάτων πυροβόλων τυφεκίων, 12 πυροβόλα όπλα, 10 πιστόλια και 2 περίστροφα, 14 καραμπίνες, πάνω από 4.000 φυσίγγια, 33 αυτοκίνητα, 10 δίκυκλα, 66 τηλέφωνα, 19 τάμπλετ και 99.665 ευρώ σε μετρητά.

Για την επιχείρηση εξάρθρωσης συνεργάστηκαν οργανωμένα, σε κλίμα εμπιστοσύνης, και με κινήσεις ακριβείας, στελέχη και υπηρετούντες σε Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ΕΚΑΜ Κρήτης και ΤΑΕ Ηρακλείου και Χανίων.

Πηγή: cretapost.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ