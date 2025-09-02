Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τη δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και στην οποία μέλη της (μεταξύ άλλων αστυνομικοί και ιερείς) συμμετείχαν σε εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών.

Στη δημοσιότητα έρχονται από την ΕΡΤ, απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες στις οποίες φαίνεται πώς απέφευγαν τα sms και προτιμούσαν να λένε περισσότερα σε συγκεκριμένες εφαρμογές που δεν αφήνουν ψηφιακά αποτυπώματα.

Φαίνεται ότι τις ναρκωτικές ουσίες τις αποκαλούσαν με διάφορα ψευδώνυμα, όπως «κλειδιά», «παπούτσια» ή ακόμα και «βαράκια», ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Για παράδειγμα:

Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις εξω στo μηχανακι να δεις αμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το ξέρω αλλά δύο λεπτά

Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο Ν… πριν και δεν τον πήρες χαμπάρι

Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω:

Όχι δύο δεν είναι;

Ναι

Τέλος. Ναι ναι πάρτα από εκεί. Έλα να σου πω, βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά». Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

Μπράβο στην Εθνική ε;

Εθνική θες;

Ναι για να πληρώσω το ρεύμα

Ωραία στείλε μου της Εθνικής το iban.

Ωραία, ε…. έλα να σου πω να φέρω και τα πέντε ζευγάρια παπούτσια;

Έξι

Έξι, εντάξει.

Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια;

Όχι γιατί;

Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Να σου πω κάτι άλλο;

Ναι

Σου στέλνω τα 100 στην κάρτα της Α…., τα άλλα 100, τα υπόλοιπα θα στα δώσω μετρητά.

Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε φιλιά.

Οι ακόλουθοι είναι διάλογοι όταν ξεκίνησε η αποδόμηση και έψαχναν να στρατολογήσουν κόσμο.

Στη συνομιλία μεταξύ τους αναζητούν ταξιτζή, δηλαδή έναν προσωρινό μεταφορέα που θα κάνει τα πάρε-δώσε με τους πελάτες.

Ήντα κάμεις μωρέ εσύ εσύ τι κάνεις? Σα να μου φαίνεται ότι αργείς η σε πήγε πίσω…

Όχι

Ήντα όχι;

Έχουμε πρόβλημα… Όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας, είμαστε ντάξει. Μόνο μας επήρανε δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά

Μμμμ και τι κάνεις δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;…

Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε

Τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ

Ναι ε; Και τι θα κάνω που εγώ είχα δυο και μου ψοφήσανε; Δύο εργάτες είχα και μου ψοφήσανε, το ‘μαθες ότι μου ψώφησε και ο ένας και ο άλλος ε;

Ρε φίλε βρες ένα άνθρωπο να του δώσουμε το παραδάκι του να μας κάνει τη δουλειά μας, να βάλουμε εμείς τα πλακάκια μας και αν τα πλακάκια είναι όμορφα και πάνε στο πάτωμα, θα παραγγείλουμε για όλη την οικοδομή μετά, δε χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα μετά κατάλαβες τι σου πα;

Ωραία εντάξει συνεννοούμαι εγώ τώρα με τον άνθρωπο

Στον ακόλουθο διάλογο, γίνεται παραδοχή έκνομων δραστηριοτήτων σε συνομιλίες με την μητέρα του.

Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας… Να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι ανθρώποι, ωραία…

Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο…

Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι

Άλλη συνομιλία που το παραδέχεται

Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα…

Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλακίες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα… εεε μόνο κόκα, ε πες μου ρε φίλε».