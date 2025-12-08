Κρήτη: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των δύο διασωθέντων μεταναστάων από το πολύνεκρο ναυάγιο

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής.

Δεκαεπτά νεαροί μετανάστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μισοβυθισμένη λέμβο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι –ένας εκ των οποίων ανήλικος– εντοπίστηκαν ζωντανοί, σε κατάσταση σοκ, υποσιτισμένοι και αφυδατωμένοι.

Οι λιμενικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν εικόνες που δύσκολα περιγράφονται: οι σοροί επέπλεαν στοιβαγμένες μέσα στη βάρκα, ενώ οι δύο διασωθέντες είχαν «παγώσει» από το κρύο και περίμεναν τον δικό τους θάνατο.

Καταθέσεις-σοκ στο νοσοκομείο Ιεράπετρας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ευαγγελίας Καρεκλάκη, την Κυριακή, οι δύο επιζώντες έδωσαν κατάθεση στο νοσοκομείο Ιεράπετρας όπου νοσηλεύονται. Περιέγραψαν τις δραματικές ημέρες που πέρασαν στη θάλασσα, χωρίς τροφή και νερό, βλέποντας τους συντρόφους τους να χάνουν τη ζωή τους ένας-ένας.

Οι μαρτυρίες τους επιβεβαιώνουν την εκτίμηση των λιμενικών ότι στη λέμβο επέβαιναν περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι χάθηκαν στα νερά νοτίως της Κρήτης.

Η μοιραία πορεία από τις ακτές της Λιβύης

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Cretalive, η λέμβος ανήκε σε μια «παρτίδα» μικρών σκαφών που είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη λίγο πριν την καταιγίδα «Byron».

Χωρίς σωστικά μέσα, χωρίς GPS και με μια μηχανή περιορισμένων δυνατοτήτων, οι μετανάστες προσπάθησαν να βρουν καλύτερες καιρικές συνθήκες, χάνοντας όμως τον προσανατολισμό τους και τελικά τις ζωές τους.

Στο νεκροτομείο του ΠΑΓΝΗ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών. Για τη μεταφορά των νεκρών επιστρατεύτηκε φορτηγό-ψυγείο, ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες φύλαξης.