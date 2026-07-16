Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο Γερμανός που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ξυλοκοπήσει την πρώην του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος Γερμανός που φέρεται να εισέβαλε στο ξενοδοχείο της πρώην συντρόφου του στην Αμμουδάρα Ηρακλείου και να της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με το neakriti.gr ο 27χρονος απολογήθηκε την Πέμπτη (16/07) ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για κακουργηματικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Κρήτη, έχοντας εντοπίσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν για διακοπές στο Ηράκλειο μαζί με έναν 19χρονο φίλο της. Ο 27χρονος φέρεται να εντόπισε το ξενοδοχείο όπου διέμενε και να εισήλθε αιφνιδιαστικά στο δωμάτιο από την πλευρά της πισίνας.

Όπως αναφέρεται, ακολούθησε έντονο επεισόδιο, με τον 27χρονο να επιτίθεται βίαια αρχικά στον 19χρονο και στη συνέχεια στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την.

Οι φωνές κινητοποίησαν τους ενοίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία, ενώ η 25χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 27χρονος αποχώρησε πριν την άφιξη των αστυνομικών, όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη.