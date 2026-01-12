Κρήτη: Προφυλακίζεται ο 54χρονος που κατηγορείται για βιασμό των παιδιών του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 54χρονος στην Κρήτη, που κατηγορείται για τον βιασμό των δύο κορών του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα δικαστήριο Ηρακλείου περί τις 11:00 προκειμένου να απολογηθεί για τη βαρύτατη κατηγορία, την ώρα που λείπουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Ειδικότερα, δεν υπάρχουν, ακόμα, τα αποτελέσματα DNA για το βρέφος της 23χρονης κόρης.

Στο Δικαστικό Μέγαρο, όπως μεταφέρει το neakriti.gr, βρέθηκαν και κάτοικοι του χωριού του, οι οποίοι δήλωσαν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, απηύθυναν προς εκείνον φωνές συμπαράστασης, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον 54χρονο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με τις δύο κόρες του, κατά το χρονικό διάστημα από το 2024 μέχρι και τις 24-12-2025.

Πρόκειται για μια 15χρονη, αλλά και μια 23χρονη με μέτρια νοητική υστέρηση.

Η καταγγελία φέρεται να έγινε από συγγενικό πρόσωπο, που ανέφερε ότι και από την πλευρά της μητέρας ασκούνταν σωματική βία.

Τα δύο κορίτσια με εισαγγελική παραγγελία παρελήφθησαν από τον μεγαλύτερης ηλικίας αδελφό τους, που διαμένει σε περιοχή του Λασιθίου.

Οι νεαρές μένουν ακόμα με τον αδελφό τους, υπό συνθήκες, όμως, που δεν είναι κατάλληλες, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.