Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 3,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά κρίσιμη.

Σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, οδηγούνται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα η μητέρα του παιδιού και ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής, που φέρεται να είναι ο πατέρας του, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της μικρής. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν τα παιδιά, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αστυνομικοί εντόπισαν τρία ακόμη παιδιά σε θερμοκήπιο στα Χανιά, τα οποία δηλώνουν αδέρφια της 3χρονης. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου βρίσκονται υπό την προστασία της κοινωνικής υπηρεσίας και της διοίκησης του ιδρύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα τέσσερα παιδιά να ανήκουν στην ίδια οικογένεια, με τους δύο συλληφθέντες να αναμένεται να υποβληθούν σε εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση τους με τα παιδιά.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θηλασμού, ισχυρισμοί που ερευνώνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας της μικρής προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον εντοπισμό του, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται στην Αθήνα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες και τελικά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά.