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Κτηνωδία στα Τρίκαλα: Θανάτωσαν 11 σκυλιά με φόλες

Σε δύο μέρες, θανατώθηκαν συνολικά 11 σκυλιά με φόλες στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων. Τα ζώα ανήκαν σε τοπικούς κτηνοτρόφους.

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Σκύλος
Σκύλος | Unsplash
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Κτηνωδία στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων, όπου σε διάστημα δύο ημερών θανατώθηκαν 11 σκυλιά με φόλες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τα ζώα ανήκαν σε κτηνοτρόφους της περιοχής.

Οι πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν την Τρίτη (15/09), όταν τα τετράποδα βρέθηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους.

Την επόμενη μέρα, θανατώθηκαν άλλα τρία. 

Το σοκαριστικό περιστατικό έχει κινητοποιήσει την αστυνομία και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, που ζητούν να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. 

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