Κλιμακώνουν με 48ωρο μπλακ άουτ οι αγρότες: Ζητούν διάλογο με Μητσοτάκη - Νέα πανελλαδική σύσκεψη

Η αγροτική κινητοποίηση εισέρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της, καθώς η δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες μετατρέπεται σε οργανωμένη κλιμάκωση.

Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα ενισχύονται, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές μορφές πίεσης, με 48ωρο μπλακ άουτ, αποκλεισμούς τελωνείων και κομβικών οδικών αξόνων.

18 μπλόκα ζητούν απευθείας διάλογο με τον πρωθυπουργό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών οι αγρότες έχουν ήδη λάβει απόφαση:

18 σύλλογοι και μπλόκα απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Κώστα Τσιάρα ζητώντας διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς εκφράζει την ανάγκη για πολιτική λύση σε ένα αδιέξοδο που βαθαίνει.

Απογοήτευση στα μπλόκα – Η Νίκαια στο επίκεντρο των εξελίξεων

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου συγκεντρώνεται πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων, το κλίμα είναι βαρύ. Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν ικανοποίησαν τα βασικά αιτήματα του κλάδου, με αποτέλεσμα η γενική συνέλευση να προσανατολίζεται σε σαφή κλιμάκωση του αγώνα.

Η σύσκεψη του συντονιστικού ολοκληρώθηκε με εισήγηση για:

αποκλεισμούς εθνικών οδών,

μπλοκάρισμα παρακαμπτηρίων,

προετοιμασία για 48ωρο μπλακ άουτ,

μετακινήσεις δυνάμεων προς Τέμπη, Μπράλο και τελωνεία.

Οι αγρότες της Καρδίτσας σχεδιάζουν μετάβαση προς τον Μπράλο, ενώ από τη Νίκαια προετοιμάζεται πορεία προς τη σήραγγα των Τεμπών.

Νίκαια: «Τα μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα επιβίωσης»

Στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι των μπλόκων συμφώνησαν ομόφωνα ότι η στάση τους πρέπει να γίνει πιο αποφασιστική. Η δυσαρέσκεια είναι έντονη, με τον Κώστα Τζέλλα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, να επισημαίνει πως τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο –όπως τονίζεται– δεν αφορά όλους τους παραγωγούς, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει δυσβάσταχτο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: μικρός παραγωγός με 10 στρέμματα μπορεί να επιβαρύνεται με 120–130 ευρώ τον χρόνο μόνο από πάγια χρεώσεις.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, υπογράμμισε ότι οι αγρότες ανέμεναν ουσιαστικές λύσεις, κάτι που –κατά την άποψή τους– δεν συνέβη.

Αγανάκτηση και προειδοποιήσεις: «Κινδυνεύουμε με αφανισμό»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης από τη Βοιωτία, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό» τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε, ενώ προειδοποίησε πως η διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξει συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία Mercosur, την οποία χαρακτήρισε «ταφόπλακα» για την ελληνική παραγωγή, προειδοποιώντας για εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας που θα πλήξουν ακόμη περισσότερο τους Έλληνες παραγωγούς.

Καρδίτσα: «Μας οδηγούν στο ξεκλήρισμα»

Στο μπλόκο της Καρδίτσας, το κλίμα είναι εξίσου τεταμένο. Οι αγρότες δηλώνουν ότι «βλέπουν το ίδιο έργο για ακόμη μια φορά», υποστηρίζοντας πως οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου.

Έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους στον Μπράλο Φθιώτιδας για αποκλεισμό.

Θεσσαλονίκη: Εν αναμονή αποφάσεων – Επιστολή για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες κρατούν στάση αναμονής μέχρι τη γενική συνέλευση, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Ωστόσο, στα Πράσινα Φανάρια, 18 μπλόκα και σύλλογοι έχουν ήδη αποστείλει επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας απευθείας διάλογο με τον Πρωθυπουργό.

Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση των αγροτών να υπάρξει ενιαία φωνή και κεντρική διαπραγμάτευση, με στόχο μια συνάντηση που θεωρούν κρίσιμη για την πορεία των κινητοποιήσεων.

Προμαχώνας: 48ωρος αποκλεισμός για τα φορτηγά

Στον Προμαχώνα, η γενική συνέλευση των αγροτών κατέληξε σε απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό του συνοριακού σταθμού για τα φορτηγά, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο την ίδια ώρα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα κλιμάκωσης και πίεσης προς την κυβέρνηση.

Λακωνία: Αποκλεισμός της νέας και της παλαιάς εθνική οδού

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου Λακωνίας ανακοίνωσε ότι συνεχίζει και εντείνει τις κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης της 4ης Ιανουαρίου 2026.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, 17:00: Αποκλεισμός της εθνικής οδού Σπάρτης–Λεύκτρου και της παλαιάς εθνικής Σπάρτης–Τρίπολης, στο σημείο του μπλόκου.

Στήριξη 48ωρου αποκλεισμού στα διόδια Νεστάνης, μαζί με τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική δηλώνει ότι θα συνεχίσει δυναμικά τον αγώνα για τη δικαίωση των παραγωγών και δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε τελεσίγραφα ή κυβερνητικές πιέσεις.