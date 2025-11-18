Κύκλωμα απάτης σε καζίνο: Προφυλακίστηκαν αρχηγός και υπαρχηγός - Νέοι διάλογοι

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του φερόμενου ως αρχηγού και υπαρχηγού του κυκλώματος. Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο τραπέζι τέθηκε και η πρόταση για ηλεκτρονική επιτήρηση με «βραχιολάκι».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του αρχηγού τόνισε ότι οι ενδείξεις βασίστηκαν στο παρελθόν του πελάτη του, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο εδώ και τέσσερις δεκαετίες. «Έπαιρνε χρήματα για να παίξει, δεν υπήρχε πρόθεση εγκληματικής δράσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσημη Ανακοίνωση του Καζίνο Λουτρακίου

Η διοίκηση της Club Hotel Casino Loutraki εξέδωσε ανακοίνωση, με στόχο να αποσαφηνίσει τη θέση της απέναντι στα δημοσιεύματα:

«Η επιχείρηση δεν έχει καμία εμπλοκή με τις εν λόγω έκνομες ενέργειες και ουδεμία γνώση για τα αναφερόμενα περιστατικά. Τα δημοσιεύματα αφορούν αποκλειστικά πράξεις συγκεκριμένων εξωτερικών ατόμων.

Οποιαδήποτε υπόνοια περί συσχέτισης της δράσης τους με τα στελέχη, τις υπηρεσίες ή τη λειτουργία του Καζίνο είναι ανακριβής και ψευδής.

Η Club Hotel Casino Loutraki λειτουργεί επί τριάντα χρόνια με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και διαφάνειας, χωρίς καμία ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες».

Νέοι διάλογοι του κυκλώματος

Στους νέους διαλόγους που καταγράφηκαν, ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός φαίνεται να συνεννοούνται για την προσέλκυση νέων θυμάτων:

Υπαρχηγός: «Λοιπόν, εγώ θα πάω να πάρω τώρα αυτόν. Και μετά θα με πάρεις τηλέφωνο, θα σε έχω ανοιχτή ακρόαση.»

Αρχηγός: «Είμαι με έναν άνθρωπο, θα μου πεις εσύ.»

Υπαρχηγός: «Ναι, δεν είμαι μόνος μου… Εδώ είμαστε αρχηγοί, κάνουμε ό,τι θέλουμε.»

Αρχηγός: «Κλεμμένα τα έχουμε τα λεφτά;»

Υπαρχηγός: «Εντάξει.»

Όταν ο υπαρχηγός φτάνει με νέο θύμα στο Λουτράκι:

Αρχηγός: «Καλά γιατί δεν ήρθες; Μου έστειλες τον (…) με τα λεφτά και δεν ήρθες;»

Υπαρχηγός: «Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με το παλικάρι που σου είπα για τη δουλειά.»

Αρχηγός: «Έλα πάνω, γιατί έχω τα ταμεία. Πάρε και το παλικάρι δεν πειράζει.»

Υπαρχηγός: «Σε ποια σουίτα να έρθουμε;»

Αρχηγός: «Στην 370, εκεί που κάνω τα ταμεία.»

Σύμφωνα με πρώην συνάδελφο, ο υπαρχηγός είχε εργαστεί για χρόνια ως γκρουπιέρης και inspector στο καζίνο Λουτρακίου:

«Ήταν υπεύθυνος σε τραπέζια, έλεγχε τους dealer. Δεν έδειχνε σημάδια εμπλοκής σε κάτι παράνομο. Μιλάγαμε στη δουλειά, αλλά παρέα έξω δεν κάναμε.»

