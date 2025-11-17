Συγκλονίζει ο Μαρτίκας για το κύκλωμα καζίνο: «Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας μετά την επίθεση»

Συγκλονίζει ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου και μίλησε για την υπόθεση ψεύτικων επενδύσεων στην οποία, όπως κατήγγειλε, έπεσε θύμα εξαπάτησης.

Ο γνωστός φαρμακοποιός αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 2024 βρέθηκε σε τόσο δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ώστε αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως είπε, η Βρισηίδα Ανδριώτου τον εντόπισε μέσω της κάμερας που είχαν στο σπίτι τους και ειδοποίησε άμεσα την αδελφή του, η οποία έσπευσε να τον βοηθήσει.

Διαβάστε ακόμα: Νέοι «κεραυνοί» από Μαρτίκα: «Πολύ μεγαλύτερο το ποσό εξαπάτησης, κίνδυνος να αποκρύψουν στοιχεία»

Μαρτίκας: «Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας»

Ο ίδιος ανέφερε: «Πήρα φάρμακα από το φαρμακείο μου και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας στις 8–9 Ιουλίου 2024. Αυτό έχει δηλωθεί. Η Βρισηίδα με είδε από την κάμερα και ειδοποίησε την αδελφή μου για να με προλάβει. Είχα γράψει σημείωμα όπου εξηγούσα τι είχε συμβεί.»

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τότε ξεκίνησε μια περίοδος έντονης πίεσης και απειλών, καθώς – όπως είπε – του ασκήθηκαν πιέσεις να μη μιλήσει. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι του ζητήθηκε να προσελκύσει νέους «πελάτες» για να πάρει πίσω τα χρήματά του.

Διαβάστε ακόμα: Κύκλωμα Καζίνο: «Πλεκτάνη» λέει ο φερόμενος αρχηγός - Το εξώδικο στον Μαρτίκα για δανεικά

Περιέγραψε ακόμη ότι προμηθεύτηκε συσκευές καταγραφής και κατέγραψε συνομιλίες με άτομα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, εμπλέκονταν στο κύκλωμα. «Ήταν η μόνη μου σωτηρία να με πιστέψει κάποιος. Όλη η αλήθεια μου, γυμνή», είπε.