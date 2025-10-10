Το κύκλωμα δουλεμπόρων στη Μεσσηνία και η «στρατολόγος» από το Νεπάλ

Στην Ιταλία αναζητούν οι αρχές στη 29χρονη από το Νεπάλ που φέρεται να ήταν η «στρατολόγος» για το κύκλωμα δουλεμπορίας εργατών γης. Την 29χρονη, που είναι έγκυος βοήθησε να διαφύγει από την Ελλάδα, ο σύντροφός της ο οποίος έχει συλληφθεί.

Η νεαρή γυναίκα, την οποία αναφορές περιγράφουν ως αδίστακτη κακοποιό, διέφυγε μέσω Βουλγαρίας φτάνοντας στη γειτονική Αλβανία για να γεννήσει σε κλινική, κατά την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 29χρονη ανέβαζε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στο Tiktok και το Instagram ψεύτικα βίντεο και έπειθε τους ομοεθνείς της που βρίσκονταν κυρίως σε βαλκανικές χώρες, να έρθουν για εργασία στην Ελλάδα.

Κύκλωμα δουλεμπορίας: Πώς παγίδευε τους εργάτες

Τους υπόσχονταν μηνιαίο μισθό που κυμαίνονταν από 1.200 - 2.000 ευρώ και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας αλλά και διαβίωσης.

Τα θύματα έρχονταν είτε αεροπορικώς μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, είτε οδικώς μέσω της Βόρειας Μακεδονίας, όπου τους παραλάμβαναν τα μέλη του κυκλώματος.

Αρχικά τους μετέφεραν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην επαρχία, όπου δούλευαν ως εργάτες γης κάτω από άθλιες συνθήκες.

Το μεροκάματό τους δεν ξεπερνούσε τα 40 με 50 ευρώ, τα οποία μάλιστα κρατούσαν οι Πακιστανοί επιστάτες. Στους άλλους αλλοδαπούς εργάτες έδιναν μόνο μερίδες φαγητό μέχρι να αποπληρώσουν, δήθεν, το χρέος τους για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Εάν τα θύματα αντιδρούσαν, τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τους ξυλοκοπούσαν. Είχε καταγραφεί μάλιστα περίπτωση, όπου 7 εργάτες από το Νεπάλ ξέφυγαν από τα δίχτυα του κυκλώματος και ήρθαν στην Αθήνα.

Αφού το κατάλαβε ο 39χρονος «εγκέφαλος» του κυκλώματος, με εντολή του μέλη της οργάνωσης τους βρήκαν, τους απήγαγαν ξανά και τους μετέφεραν για εξαναγκαστική εργασία χωρίς χρήματα στα Φάρσαλα.

Όταν τελείωσαν οι αγροτικές εργασίες στον θεσσαλικό κάμπο, τους μετέφεραν στη Μεσσηνία για τη συφκομιδή της ελιάς. Δώδεκα από τα θύματα ήδη έχουν καταθέσει στο αρμόδιο κλιμάκιο του ελληνικού FBI και αναμένεται να καταθέσουν άλλοι 15 εργάτες.