Κύκλωμα εξαπάτησης: Το κόλπο με τους «κράχτες» και πληρωμή με χρυσό και διαμάντια

Η σουίτα με τον αριθμό 370, η εγκληματική οργάνωση, το πάθος του τζόγου και η δίψα για το εύκολο μαύρο χρήμα! Φερόμενος ως αρχηγός, του κυκλώματος εξαπάτησης μέσω «επενδύσεων» σε καζίνο, ένας απότακτος αστυνομικός με πλούσιο ποινικό παρελθόν για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο φερόμενος ως αρχηγός

Υπαρχηγός ένας επιχειρηματίας με πλούσιες δημόσιες σχέσεις με πολιτικούς που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παράνομα παίγνια.

Ο «υπαρχηγός»

Σε ρόλο μπράβου ένας άνεργος που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ληστεία.

Ο «μπράβος»

Μέλη, ένας επίσης άνεργος που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για απάτη και πλαστογραφία και μια γυναίκα σύντροφος του φερόμενου αρχηγού. Σύμφωνα με τις αρχές οι 5 αυτοί άνθρωποι κατάφεραν να αποσπάσουν από τις μέχρι τώρα διαπιστωμένες περιπτώσεις 1.332.500 ευρώ με το ποσό των 720.000 να προέρχεται από τον φαρμακοποιό - πρώην παίκτη ριάλιτι κ.Σπύρο Μαρτίκα! Ένα ποσό που δόθηκε στην εγκληματική οργάνωση σε διάστημα μόλις ενός μηνός .Μάιος - Ιούνιος 2024!

Το κόλπο του κυκλώματος

Οι «κράχτες» του κυκλώματος έστελναν τα ανυποψίαστα θύματα στον υπαρχηγό. Εκείνος όταν δεν διηύθυνε τις επιχειρήσεις μασάζ που διαθέτει ή όταν δεν ήταν ομιλητής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής δράσης ή όταν δεν έβγαζε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές, διαχειριζόταν τα δήθεν επενδυτικά κεφάλαια των θυμάτων. Αν κάποιο θύμα ήταν πιο δύσκολο τότε ξεκινούσε η παράσταση στη σουίτα που έμενε το δήθεν στέλεχος του καζίνο.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Ο αστυνομικός που είχε αποταχθεί από το σώμα της αστυνομίας …για απάτες! Εκείνος έδειχνε τις ράβδους χρυσού - τα διαμάντια και τα ρουμπίνια, τις λίρες και τις δεσμίδες των χαρτονομισμάτων ως τα πρόσφατα κέρδη της …επένδυσης. Όσο γνήσια ήταν όλα αυτά άλλο τόσο επενδυτικό ήταν και το κόλπο. Σ' ένα περιβάλλον χλιδής, με σοβαρότητα το δήθεν μεγαλοστέλεχος του καζίνο τους εξηγούσε το «επενδυτικό πρόγραμμα».

Κάθε Παρασκευή οι «επενδυτές» καταβάλουν ένα ποσό και τη Δευτέρα παραλαμβάνουν το κεφάλαιο τους συν ένα επιπλέον 10%! Σαν ιθαγενείς που βλέπουν πρώτη φορά καθρεφτάκια και με την δίψα του εύκολου πλουτισμού τα θύματα έπεφταν… Αρχικά με δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Τότε ερχόταν το «τυράκι». Η απόδοση του ποσοστού ώστε να γλυκαθούν τα θύματα και να αυξήσουν τα κεφάλαια τους.

Πληρωμή με... χρυσό και διαμάντια

Σύμφωνα με τις αρχές τα μέλη του κυκλώματος για να κρατήσουν «δέσμιο» τον φαρμακοποιό του επέστρεψαν σταδιακά από το ποσό των 720.000 ευρώ. Το ποσό των 110.000 ευρω όχι μόνο σε μετρητά αλλά και μεσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών! Όρος της εγκληματικής οργάνωσης όμως η εκποίηση να γίνει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αγοραπωλησίας χρυσού όπου ο ιδιοκτήτης είναι τυχαία φίλος του υπαρχηγού. Όταν ο πρώην παίκτης του ριάλιτι άρχισε να γίνεται πιο πιεστικός τότε οι συλληφθέντες του παρέδωσαν μια τσάντα με πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες!

Παράδοξη μέθοδος απόδοσης μερίσματος επενδυτικού προγράμματος αλλά αυτό έγινε στις 5/7/2024. Πάλι υπήρχε ο ίδιος όρος .Η εκποίηση να γίνει στον «φίλο» επίσης διάσημο ενεχυροδανειστή! Το ραντεβού κλείστηκε για τις 8/7/24 .Τον κ.Μαρτίκα συνόδευε - ίσως για λόγους ασφαλείας ή για καλύτερη τιμή - ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν ήταν κάλπικες οι λίρες και οι πλάκες χρυσού που είχε η τσάντα καθώς δυο άγνωστοι άντρες με όπλα επιβαίνοντες σε δίκυκλο ακινητοποίησαν τον κ.Μαρτίκα και έκλεψαν την τσάντα! Η αστυνομία κάνει λόγο για εικονική ληστεία! Άλλωστε ο επιχειρηματίας με τις υψηλές γνωριμίες έχει καταγραφεί από το Ελληνικό FBI να εμπορεύεται κάλπικες λίρες ως γνήσιος παραχαράκτης ενώ χρειάζεται λίγες μέρες για την κατασκευή πλαστών ράβδων χρυσού.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ : Έχεις κανα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο ή κάτι ;

: Έχεις κανα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο ή κάτι ; « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Τι να ΄χω;

»: Τι να ΄χω; ΑΓΝΩΣΤΟΣ : Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω

: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP; ή 24άρι ;

»: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP; ή 24άρι ; ΑΓΝΩΣΤΟΣ : Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο .

: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο . « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Α οκ οκ .

»: Α οκ οκ . ΑΓΝΩΣΤΟΣ : Ή καμία λίρα μούφα έτσι, να ΄ναι ψιλο original

: Ή καμία λίρα μούφα έτσι, να ΄ναι ψιλο original « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Για να κάνεις πλάκα ;

»: Για να κάνεις πλάκα ; ΑΓΝΩΣΤΟΣ : Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου .Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε .

: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου .Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε . «ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ»: ΟΚ .Θα σου πω από κοντά .

Στον επόμενο αποκαλυπτικό διάλογο όταν οι συνομιλητές λένε στρογγυλά αναφέρονται σε λίρες και τα πλακάκια είναι οι ράβδοι χρυσού .

« ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Πόσα κομμάτια θέλετε ;

»: Πόσα κομμάτια θέλετε ; ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Ε από κοντά …ε στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια ;

:Ε από κοντά …ε στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια ; « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Στρογγυλά, στρογγυλά .Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μια βδομάδα, δέκα μέρες .

»: Στρογγυλά, στρογγυλά .Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μια βδομάδα, δέκα μέρες . ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Αυτό μαζί τα θέλω όλα, ότι μπορείς, να ‘ρθω εγω από κοντά ,να μου πεις τι λεφτά θες να το κάνουμε .

:Αυτό μαζί τα θέλω όλα, ότι μπορείς, να ‘ρθω εγω από κοντά ,να μου πεις τι λεφτά θες να το κάνουμε . « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Πόσα ρε παιδάκι μου; Εγω έχω 800 κομμάτια, πόσα θέλεις ;

»: Πόσα ρε παιδάκι μου; Εγω έχω 800 κομμάτια, πόσα θέλεις ; ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Έχεις τόσα πολλά ρε ;

:Έχεις τόσα πολλά ρε ; « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Έχω τόσα

»: Έχω τόσα ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Όχι ρε, πολύ πιο λίγα

:Όχι ρε, πολύ πιο λίγα « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Πόσα; Εκατό ;

»: Πόσα; Εκατό ; ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Και πιο λίγα, μια δουλειά θέλω τώρα, έναν μαλάκα να τσιμπήσω, ένα τοκογλύφ…

:Και πιο λίγα, μια δουλειά θέλω τώρα, έναν μαλάκα να τσιμπήσω, ένα τοκογλύφ… «ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ»: Κατάλαβα οκ οκ

« ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο τα άλλα πρέπει να τα φτιάξω

»: Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο τα άλλα πρέπει να τα φτιάξω ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Φέρε φέρε μου αύριο έτσι καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς ;

:Φέρε φέρε μου αύριο έτσι καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς ; « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Ωραία, ωραία, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις

»: Ωραία, ωραία, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Έλα ρε μάγκα Ελα μωρή παιχτάρα

:Έλα ρε μάγκα Ελα μωρή παιχτάρα « ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ »: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο από βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι, παρ΄το, κάν ‘ το ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς .

»: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο από βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι, παρ΄το, κάν ‘ το ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς . ΑΓΝΩΣΤΟΣ :Εντάξει φίλε

:Εντάξει φίλε «ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ»: Περνάνε τρύπες, κάνουν τα πάντα, είναι ακριβώς, ακριβώς .

Η εγκληματική οργάνωση προκειμένου να μην επιστρέψει στα θύματα της τα χρήματά τους, είχε φτάσει στο σημείο να σκηνοθετήσει μέχρι και σύλληψη του υπαρχηγού .

Το θύμα 63 ετών στην Λάρισα .Το ποσό που είχε καταβάλει σχεδόν 400.000 ευρώ!

Όταν άρχισε να πιέζει για τα χρήματά του τότε ο ίδιος ο υπαρχηγός ταξίδεψε μέχρι τη Λάρισα για να του δώσει χέρι με χέρι τα χρήματά του - ναι σε αυτά τα «προγράμματα» όσο πιο μαύρα είναι τα χρήματα τόσο πιο «εκ του σύνεγγυς» γίνεται η μεταφορά των χρημάτων.

Για κακή τύχη του 63χρονου την ώρα που έφτανε η τσάντα με τα χρήματα και ενδεχομένως και με τον χρυσό που ήταν τα κέρδη κ το κεφάλαιο του 63χρονου , εκείνη τη στιγμή 4 άντρες δήθεν αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπαρχηγό!

Μόνο οι χειροπέδες που του πέρασαν ήταν αληθινές! Η αστυνομία κάνει λόγο για εικονική αστυνομική σύλληψη!

«Είναι εξαρτημένος από τον τζόγο και μυθομανής»

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης που μίλησε αποκλειστικά στον alpha o εντολέας του όντως έχει αποταχθεί από το Σώμα της ΕΛΑΣ εξαιτίας του ποινικού του παρελθόντος. Πρόκειται για εθισμένο στον τζόγο άνθρωπο που τα θύματα τον προσέγγιζαν προκειμένου να «παίξει» αυτός τα χρήματά τους! Ως καλός παίκτης, το καζίνο όταν έπαιζε του παραχωρούσε μια σουίτα.

Όταν η μπίλια έφερνε κέρδη και έβγαζαν χρήματα όλα πήγαιναν καλά όταν όμως υπήρχε γκίνια τότε προχώρησαν σε καταγγελίες υποστηρίζει ο κ.Αυλωνίτης .Ενώ όσων αφορά την οικονομική διαφορά με τον κ.Μαρτίκα ο έγκριτος νομικός τόνισε πως του έχουν επιστραφεί τα 650.000 ευρώ και υπάρχει μόλις ένα υπόλοιπο 50.000 ευρώ - 70.000 ευρώ! Και όλα αυτά τα ψεύτικα διαμαντικά και τα κάλπικα χρυσαφικά ;Τα άκυρα χαρτονομίσματα; Ποιος ο λόγος ύπαρξής τους; Ο εντολέας μου εκτός από εθισμένος στον τζόγο είναι και μυθομανής και του αρέσει να κάνει επίδειξη πλούτου …άλλωστε τα ρολόγια είναι των 100 ευρω από το ιντερνετ, πρόσθεσε ο κ. Αυλωνίτης .