Κύκλωμα ΦΠΑ: Νέοι «καυτοί» διάλογοι που φέρεται να εμπλέκουν τον Νίκο Κοκλώνη

Νέοι διάλογοι που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να εμπλέκουν τον Νίκο Κοκλώνη με το κύκλωμα επιστροφής του ΦΠΑ καθώς παρουσιάζουν επικοινωνία του παρουσιαστή με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος.

Παρά τις δηλώσεις του παρουσιαστή τις προηγούμενες μέρες που διέψευδε κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν εκείνον και τους συνεργάτες του μπλεγμένους στο κύκλωμα απάτης μέσω επιστροφής του ΦΠΑ, οι νέοι διάλογοι φαίνεται να «καίουν» την αθωότητα του.

Ο Νίκος Κοκλώνης, σύμφωνα με διαλόγους που έβγαλε στον αέρα ο ΣΚΑΪ, φαίνεται πως όχι μόνο είχε άμεση επικοινωνία αλλά προσπαθούσε με τον αρχηγό του κυκλώματος να διαχειριστεί και προβλήματα που σχετίζονταν με συνεργάτη του.

Διαβάστε επίσης: Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα απάτης μέσω ΦΠΑ: «Δεν έχω εμπλοκή»

Οι αναλυτικοι διάλογοι του Νίκου Κοκλώνη και των συνεργατών του με τον αρχηγό

Αρχηγός: Που’ σαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Νίκος Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;

Αρχηγός: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.

Νίκος Κοκλώνης: Ξέρω μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις. Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης.

Αρχηγός: Τι πρόβλημα (έχει) για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;

Νίκος Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα που δε θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό.

Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να εκδίδουν ψεύτικα τιμολόγια ακόμη και σε πραγματικές εταιρείες όπως αυτή του Νίκου Κοκλώνη, συνεργάτες του οποίου φαίνεται να συνομιλούσαν εξίσου συχνά με τον αρχηγό του κυκλώματος, όπως φαίνεται από τον παρακάτω διάλογο:

Συνεργάτης: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω, αν τον ήθελες κάτι.

Αρχηγός: Ναι θα σε πάρω σε λίγο.

Σε συνομιλία του μάλιστα με τον οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του κ. Κοκλώνη, ο αρχηγός της σπείρας εκφράζει την πρόθεσή του να μοιραστεί μαζί του το παράνομο κέρδος.

Οικονομικός διαχειριστής εταιρείας: Πες μου, αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;

Αρχηγός: 389.000 ευρώ.

Οικονομικός διαχειριστής εταιρείας: Και χρωστάς κάπου αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

Αρχηγός: Όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

Όπως φαίνεται επίσης από την έρευνα, στο κύκλωμα υπήρχαν ξεκάθαροι ρόλοι, δομή και ιεραρχία, στο οποίο συμμετείχαν πολλές εταιρείες:

Στις συνομιλίες του με μέλη του κυκλώματος ο αρχηγός και πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ μιλάει για εικονικές συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σαν να πρόκειται για απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες:

Αρχηγός: Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες; Τι ποσό;

Αρχηγός: 150.000 ευρώ. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Τι καύσιμο;

Αρχηγός: Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά και α…. μύδια.

Οι εικονικές συναλλαγές γίνονταν στα ονόματα δεκάδων «μπροστάριδων» που τοποθετούνταν ως εκπρόσωποι σε εταιρείες – φαντάσματα ενώ οι καλύψεις των παράνομων κερδών γίνονταν από άλλους έπειτα από ανάθεση του αρχηγού.

Αρχηγός: 13.890 ευρώ. Και τα του πεις του αλλουνού, κάνε μου μια ανάληψη, πες του 13.800 και δώσε μου 13.750, θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο.

Διαχειριστής εταιρείας: Ναι εννοείται, θα του το πω.

Αυτό που ερευνάται τώρα από τις αρχές είναι η πιθανή ανάμειξη προέδρου αθηναϊκής ΠΑΕ που είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε παρόμοια υπόθεση.