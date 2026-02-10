Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Απολογούνται οι 13 από τους 16 κατηγορούμενους

Σήμερα, Τρίτη (10/02), απολογούνται ενώπιον του ανακριτή 13 από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους για το εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων, το οποίο εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη και στοχευμένη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, δύο αδέλφια με καταγωγή από το Καζακστάν, αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη.

Αναλυτικότερα, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης είχαν ήδη παρουσιαστεί στο γραφείο του ανακριτή εννέα κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία των απολογιών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τις απογευματινές ώρες.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της λαθρεμπορίας, καθώς και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.