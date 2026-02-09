Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα: Ο ρόλος των «εγκεφάλων» και οι κωδικές ονομασίες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εξελίσσεται το οργανωμένο έγκλημα στη σύγχρονη εποχή αποτελούσε το κύκλωμα με τα παράνομα τσιγάρα που εξάρθρωσε η αστυνομία, όπως αναφέρει η διοίκηση της ΔΑΟΕ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από το 2018, τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Πρόκειται για μια οργάνωση με πλήρη βιομηχανική υποδομή: παράνομα εργοστάσια, αποθήκες, δίκτυα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό με διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία.

Πανελλαδικό δίκτυο είχαν οι μαφιόζοι για τα τσιγάρα

Ενδεικτικά, η οργάνωση είχε αναπτύξει τρεις πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής, καθώς και έξι αποθήκες, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, με συνεχή μετακίνηση εξοπλισμού για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διέθεταν βιομηχανικού τύπου εξοπλισμό, ικανό να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο καπνού και να παράγει εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, τα οποία πακέταραν σε συσκευασίες που έφεραν ψευδείς επωνυμίες γνωστών εμπορικών μαρκών.

Παράλληλα, διέθεταν μεγάλο αριθμό φορτηγών και επιβατικών οχημάτων, όλα ενταγμένα στη λαθρεμπορική τους δραστηριότητα.

Μάλιστα, είχαν τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης, ώστε, για να συγκαλύπτουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και ανύπαρκτες φορολογικές οντότητες, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία τρίτων, με συστηματική αντικατάσταση συσκευών και καρτών SIM.

Τα ευρήματα της ΔΑΟΕ από το κύκλωμα με τα τσιγάρα

Εντυπωσιακός ήταν ο όγκος της επεξεργασίας των πρώτων υλών και παραγωγής των παράνομων καπνικών προϊόντων. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι, μόνο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εγκληματική οργάνωση είχε τη δυνατότητα να παράγει και να διακινεί πολλά εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα ανά αποστολή, ενώ έχουν τεκμηριωθεί δεκάδες παραδόσεις στη χώρα μας αλλά και μεταφορές παράνομων καπνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά, μόνο από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα εφτά εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος της ζημίας για το Δημόσιο και, κατ’ επέκταση, την εθνική οικονομία.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα τσιγάρα

Ως προς τον τρόπο δράσης, από την πολύμηνη, συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2018, τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως αφανείς κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση επιχειρησιακή έκθεση.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο «σημείο συντονισμού» – γραφείο, από το οποίο τα αρχηγικά μέλη πραγματοποιούσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπολοίπων μελών, καθώς και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων, μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης.

Από το ίδιο σημείο οργανωνόταν η επικοινωνία των μελών με χρήση τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων σε στοιχεία τρίτων («αχυράνθρωποι»), καθώς και η διαχείριση οικονομικών πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζαν δύο ανώτερα επιχειρησιακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν για λογαριασμό της ηγεσίας, συντόνιζαν τις παραγωγικές και μεταφορικές διαδικασίες, μεριμνούσαν για τη στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή της οργάνωσης.

Τα παραγόμενα τσιγάρα τυποποιούνταν σε πλαστά πακέτα που έφεραν σήματα και ενδείξεις νόμιμων καπνοβιομηχανιών, κυρίως με ξενόγλωσσους χαρακτήρες.

Ακολούθως, μεταφέρονταν από τους χώρους παραγωγής σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια φορτώνονταν σε φορτηγά οχήματα, κυρίως ρυμουλκά και ρυμουλκούμενα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, με προορισμό άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, ενώ μέρος της παραγωγής διοχετευόταν και στο εσωτερικό της χώρας.

Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και εικονικές διοικητικές διαδικασίες, με τη δημιουργία ανύπαρκτων φορολογικών οντοτήτων, αποδόσεις ΑΦΜ, σύσταση εικονικών επιχειρήσεων, δήλωση μισθώσεων, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων στο όνομα τρίτων προσώπων.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν ειδικές κωδικές λέξεις, ως εξής:

επιχειρησιακά οχήματα ως « κινέζος », « πορτοκαλί »,

», « », αστυνομικές δυνάμεις ως « καρούμπαλο »,

», αχυρανθρώπους, ως « τσουβάλια »,

», λέξεις όπως «γαιδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής λειτουργίας της οργάνωσης ήταν η εκτεταμένη χρήση μετρητών. Η καταβολή μισθωμάτων, η προμήθεια πρώτων υλών και η κάλυψη λειτουργικών εξόδων γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά χωρίς τραπεζικό ίχνος, ενώ τις φυσικές πληρωμές είχε αναλάβει επιλεγμένο μέλος, προκειμένου να αποφεύγεται η σύνδεση των συναλλαγών με την υπόλοιπη εγκληματική δραστηριότητα.

Τα ευρήματα της ΔΑΟΕ από το κύκλωμα με τα τσιγάρα

Συνολικά κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν τις 06-07/02/2026 σε περιοχές της Αττικής, Μαγνησίας, Στερεάς Ελλάδα και Εύβοιας, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης

14.438.040- τεμάχια τσιγάρων,

20,04- τόνοι λεπτοκομμένου βιομηχανοποιημένου καπνού,

1.218.082- ευρώ, 24.000 Ελβετικά Φράγκα και -16.050- Ντίρχαμ,

42- χρυσές λίρες,

υποπολυβόλο,

12- πιστόλια,

2- περίστροφα,

4- τυφέκια και καραμπίνες,

22- γεμιστήρες,

1.642- φυσίγγια και χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

190- κινητά τηλέφωνα,

21- Η/Υ και τάμπλετ και πλήθος εξοπλισμού τεχνολογίας (κάμερες, σκάνερ, ασύρματοι πομποδέκτες, συσκευές γεοεπιτήρησης, drone, καταγραφικά καμερών),

17- αυτοκίνητα και 10- φορτηγά,

3 επικαθήμενα οχήματα,

21- ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,

μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ειδών τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων