Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η 37χρονη αθλήτρια

Η 37χρονη αθλήτρια αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, μετά την απολογία της για το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί είκοσι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών και η αθλήτρια.

Πέντε εκ των συλληφθέντων, που απολογήθηκαν την Τρίτη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του.