«Κυνηγοί τρόμαξαν το πίτμπουλ και επιτέθηκε»: Η μητέρα του 2χρονου ανατρέπει τα δεδομένα στη Ζάκυνθο

Η Βρετανίδα μητέρα του 2χρονου που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ που είχε διασώσει η οικογένειά τους στη Ζάκυνθο, περιέγραψε πώς το παιδί της σκοτώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού πήγε να χαϊδέψει τον σκύλο στον κήπο τους.

Ο μικρός Λέον Ντούλια τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το άγριο σκυλί στράφηκε εναντίον του μετά από μια βόλτα για ψώνια με τη μητέρα του, και τον μπαμπά του, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Daily Mail.

Συντετριμμένη η μητέρα είπε ότι η τραγωδία συνέβη «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα» και κατηγόρησε τους κυνηγούς που χρησιμοποιούν σφυρίχτρες και όπλα σε κοντινά δάση, ότι τρόμαξαν το σκυλί

Πώς συνέβη η επίθεση με το πίτμπουλ

Η μητέρα δήλωσε στο μέσοπως ο γιος της «Λάτρευε τα ζώα που έχουμε εδώ, και έχουμε πολλά, γάτες, άλογα και σκύλους, και το πίτμπουλ δεν ήταν ποτέ πρόβλημα πριν από το Σάββατο που συνέβη.

Ο σύζυγός μου είχε σώσει τον σκύλο και ήταν αλυσοδεμένος στον κήπο με μια αλυσίδα 10 μέτρων, η οποία εφάπτεται του δάσους και εκείνη την ώρα γινόταν κυνήγι.

«Μπορούσες να ακούσεις ήχους όπλων και υπήρχαν και άλλα σκυλιά και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό ήταν που τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί».

Πρόσθεσε: «Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα μαζί του από τότε που τον αποκτήσαμε και άφηνε τον Λέον να του γαργαλάει την κοιλιά και να τον χαϊδεύει και έγλειφε το πρόσωπο του. Δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Έπαιζε μαζί του συνέχεια.»

«Κάτι τον έπιασε και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λέον έφυγε για να τον δει και μετά όλα τελείωσαν.

Μετά μου πήραν τον Λέον και πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω ότι ήταν ήδη πολύ αργά, δεν επρόκειτο να επιβιώσει και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε.

Αν ήξερα ότι υπήρχε κάποιος κίνδυνος, δεν θα άφηνα ποτέ τον Λέον να παίξει με το πίτμπουλ, αλλά τον τάιζε και τον πότιζε και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα».

Παρέμβαση του Υπουργείου για την επίθεση πίτμπουλ

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 2χρονου εξέδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο και απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ο αδελφός του παιδιού είναι μαθητής του Δημοτικού και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΥΠΑΙΘΑ κινητοποιήθηκε άμεσα και βρίσκονται ήδη στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

«Το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.