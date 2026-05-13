Κυψέλη: 45χρονος παρενόχλησε 8χρονη σε στάση λεωφορείου και επιτέθηκε σε 73χρονο με λοστό

Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές Ασφαλείας στην περιοχή της Κυψέλης, αφότου παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε στάση λεωφορείου και στη συνέχεια χτύπησε με λοστό έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (12/03), περί τις 23:20, όταν ο 45χρονος υπήκοος Σουδάν ή Αιθιοποίας, παρενόχλησε το παιδί, που βρισκόταν στη στάση μαζί με την μητέρα του.

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο τον ανάγκασαν να τραπεί σε φυγή, αλλά ο άνδρας επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα στη στάση επί των οδών Δροσοπούλου και Καλλιφρονά.

Τη δεύτερη φορά κράδαινε έναν μεταλλικό σωλήνα τον οποίο και χρησιμοποίησε για να τραυματίσει έναν 73χρονο άνδρα.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα και από την έρευνα φάνηκε πως είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για υπόθεση που αφορά ναρκωτικά.