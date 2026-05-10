Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Φερόμενος δράστης και θύμα είχαν δώσει ραντεβού

Ταυτοποιήθηκε αλλά διαφεύγει ο 31χρονος που πυροβόλησε δύο φορές τον 34χρονο. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τράυματα στα πόδια.

Ρένα Κουβελιώτη
Αστυνομία
Αστυνομία | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Ανατροπή δεδομένων με τους πυροβολισμούς το πρώι της Κυριακής στην Κυψέλη. Όπως προκύπτει ο φερόμενος δράστης και το θύμα, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία στον δρόμο, αλλά είχαν δώσει ραντεβού ώστε να λύσουν οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη. Ο 31χρονος που διέφυγε από το σημείο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν καθώς το 2014 είχε συλληφθεί για ληστεία ενώ το 2025 αλλά και φέτος είχε εμπλακεί σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Πυροβόλησε τον 34χρονο με τον οποίο είχε ραντεβού, στα πόδια. Συγκεκριμένα του έριξε από μία σφαίρα στους δύο μηρούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή μαζί με τη σύντροφό του που επέβαινε στην ίδια μηχανή.

Οι Αρχές τον έχουν ταυτοποιήσει και έχουν προσαγάγει δύο πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία.


 

