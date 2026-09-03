Ανακοινώθηκε η ημερομηνία όπου ο 43χρονος, προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση του διαμερίσματος στην Κυψέλη, θα βρεθεί ενώπιον δικαστή Αυτοφώρου για αδικήματα που αφορούν περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στα κρατητήρια, κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος, που έλαβε σήμερα αναβολή, θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου για αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την ανατριχριαστική υπόθεση της Κυψέλης, που χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών, αναμένεται να βρεθούν και πάλι αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών, αυτή τη φορά για τις διώξεις που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους, όσο έδιναν απολογίες για τα ναρκωτικά.

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από την Γερμανία, αποδίδεται ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στον τρίτο κατηγορούμενο, 26 ετών, από το Αφγανιστάν, η νέα κατηγορία αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος, πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης της Κυψέλης θα οδηγηθούν αύριο στο ανακριτικό γραφείο όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

«Το παιδί είχε προβλήματα υγείας»

Μιλώντας χθες στο MEGA, ο 43χρονος σημείωσε αρχικά το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.



«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.

«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Αναφέρθηκε και στις μαχαιριές στη πλάτη του παιδιού, υποστηρίζοντας πως προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να απομακρύνει το πάγο από το βρέφος.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Αρκετά κενά υπάρχουν στις καταθέσεις, και τα όσα είπε το ζευγάρι δεν έχουν «πείσει» τις αρχές.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Για τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται ότι η 15χρονη γεννήθηκε στη Γερμανία.

Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση,