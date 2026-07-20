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Κυψέλη: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου της γυναίκας - Η εκτίμηση του ιατροδικαστή

Η εκτίμηση του ιατροδικαστή για τη σορό μικρόσωμης γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το θύμα.

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Εντοπισμός βαλίτσας στην Κυψέλη
Εντοπισμός βαλίτσας με ανθρώπινα μέλη στην Κυψέλη | EUROKINISSI
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τη βαλίτσα με τα ανθρώπινα μέλη που εντοπίστηκε στην Κυψέλη και η πρώτη αναφορά του ιατροδικαστή κάνει λόγο για «σορό μικρόσωμης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δεν έφερε τραύματα ή κακώσεις, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολο τον προσδιορισμό της αιτίας του θανάτου της. 

 

Κυψέλη: Τι γνωρίζουμε για το θύμα 

Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι η γυναίκα ήταν περίπου 30 ετών, όταν έχασε τη ζωή της. ύψους περίπου 1,65 μέτρων. Οι αστυνομικοί εξετάζουν δηλώσεις εξαφάνισης προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

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Όπως είχε τονίσει νωρίτερα σήμερα και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, πρόκειται σίγουρα για εγκληματική ενέργεια, γεγονός που μαρτυρά και ο τρόπος που εντοπίσιτηκε η γυναίκα, μέσα στη βαλίτσα. 

Την ίδια στιγμή, φέρεται να αποκλείεται το σενάριο, η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια που αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026. Ενώ οι αρχές ερευνούσαν πιθανή σύνδεση των δύο υποθέσεων, η διαφορά στην ηλικία της αγνοούμενης και στην ηλικία του θύματος, φέρεται να ακυρώνει τις παραπάνω υποψίες. 

 

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