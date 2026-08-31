Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για την φρικιαστική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε ένα νεκρό βρέφος λίγων μηνών. Όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, το παιδί μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, ενώ άγνωστο παραμένει, μέχρι στιγμής, ποια είναι η συγγένειά του με τους άλλους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μεταφέρει το Mega, το βρέφος ήταν περίπου 8-9 μηνών, όταν βρήκε τραγικό θάνατο με συνολικά 18 μαχαιριές.

Οι 2-3 ήταν προθανάτιες, ενώ ο δράστης συνέχισε την βίαιη επίθεσή του και μετά τον θάνατό του, καταφέροντάς του άλλες 15.

Κατά το ίδιο μέσο, ως δράστης του ειδεχθούς εγκλήματος εμφανίζεται ο 43χρονος συλληφθείς. Υπάρχουν υποψίες ότι ο άνδρας έκανε χρήση ουσιών και ενοχλήθηκε από το κλάμα του μωρού και το σκότωσε.

Ο ίδιος, στις καταθέσεις του πριν από την ιατροδικαστική που έριξε φως στη φρίκη, ισχυριζόταν ότι το παιδί είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια, μετά από πόνους στο στομάχι του. Το κρατούσε, όπως είπε, σε κατάσταση ψύξης γιατί φοβόταν ότι θα του έπαιρναν και τα άλλα τρία παιδιά του. Όλα φυσικά διαψεύστηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο.

«Το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας μου. Στο μαιευτήριο το άλλαξαν και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανισμένο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι» φέρεται να είπε στην αστυνομία ο ίδιος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Το βρέφος, ένα αγοράκι, δεν έχει γίνει γνωστό ποιανού παιδί είναι. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα τρία ανήλικα που εντοπίστηκαν στο ίδιο σπίτι: 9, 12 και 15 ετών.

Κυψέλη: Το DNA θα δείξει τις συγγένειες

Η 15χρονη είναι έγκυος, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της.

Εντός του σπιτιού βρέθηκαν άλλοι δύο ενήλικοι, μία Γερμανίδα υπήκοος, και ένας Αφγανός, που εξετάζεται για να φανεί τι ρόλο είχαν.

Ο παραπάνω άνδρας είναι καταχωρισμένος έμπορος ναρκωτικών, που δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία έχει εστιάσει την έρευνά της στο σημείο αυτό της διακίνησης.

Κανένας από τους τρεις ενήλικες δεν έχει παραδεχθεί τίποτα και επιμένουν να αρνούνται τις κατηγορίες.

Κατά πληροφορίες, εξετάζεται εάν το βρέφος είναι παιδί της Γερμανίδας αλλά υπάρχει και το σενάριο να το γέννησε η 15χρονη. Κανένα από τα ανήλικα δεν έχουν καταχωρημένα στοιχεία.

Με εισαγγελική εντολή, έχει διαταχθεί να γίνουν εξετάσεις DNA σε όλους για να διαπιστωθεί ποιες - και αν υπάρχουν - συγγένειες.

«Είχαν αφαιρέσει τα παιδιά, αλλά τα απήγαγε ο πατέρας»

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ρωτήθηκε για την υπόθεση, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο με την αγριότητά της, και επιβεβαίωσε πως πριν από έναν χρόνο, η αστυνομία είχε πάρει τα παιδιά από το σπίτι και τα είχε μεταφέρει στο Παίδων Αγία Σοφία.

«Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό περιβάλλον» επεσήμανε και συμπλήρωσε πως τα ανήλικα θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί σε κάποια δομή φροντίδας μετά από μερικές μέρες, αλλά δεν έγινε αυτό και παρέμειναν στο νοσοκομείο.

«Μία νύχτα, ο φερόμενος ως πατέρας πήγε και απήγαγε τα τρία παιδιά. Το νοσοκομείο έκανε καταγγελία στην αστυνομία» εξήγησε ο ίδιος και συνέχισε λέγοντας πως «ούτε η αστυνομία, ούτε η εισαγγελία δεν έφερε ποτέ τα παιδιά πίσω».

Εκτίμησε πως εάν είχαν παραμείνει στο νοσοκομείο, «μπορεί να μην είχαμε αυτή την εξέλιξη» αλλά και σημείωσε πως δεν υπήρχε γνώση περί του βρέφους, καθώς αν γνώριζαν θα το είχαν πάρει και εκείνο από το σπίτι.

«Αν ήταν στο νοσοκομείο, μπορεί να μην είχαμε αυτή την εξέλιξη. Και τα τρία αυτά παιδιά δεν θα είχαν αυτή την κακοποίηση, σεξουαλική και σωματική».

Καταλήγοντας ο κ. Γιαννάκος επεσήμανε πως «μετά την απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι, οι γονείς έπρεπε να πάνε φυλακή. Από τη στιγμή που η αστυνομία γνώριζε, έπρεπε να τους είχαν συλλάβει και να αναλάβει η δικαιοσύνη».

Σημειώνεται πως η αστυνομία διαψεύδει πως έλαβε καταγγελία για την αρπαγή των ανηλίκων.

Διώξεις για την Κυψέλη

Σημειώνεται πως στον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος.