Εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες του Μετρό έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια στην περιοχή της Κυψέλης.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας διέταξε την άμεση διερεύνηση του θέματος μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης λόγω εργασιών για την κατασκευή του Μετρό.

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Οι καταγγελίες των κατοίκων της Κυψέλης

Συγκεκριμένα οι κάτοικοι αναφέρουν χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Στους δρόμους μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να σταματήσει ο μετροπόντικας (κατά πάσα πιθανότητα στην οδό Ζακύνθου) οι κάτοικοι βίωναν σκηνές συνεχιζόμενης καταστροφής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια: ρωγμές που ολοένα και άνοιγαν, πόρτες παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν/κλείνουν, αποκολλήσεις δομικών υλικών, αποκολλήσεις κτιρίων από τα διπλανά κτίρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύζουν σε υπόγεια (και δεν έχουν σταματήσει ως σήμερα). Κάποιοι κάτοικοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους εξαιτίας θυρών που δεν μπορούσαν πια να ανοίξουν. Μερικοί εγκαταλείψανε προσωρινά την οικία τους».

Σημειώνουν επίσης πως το ζήτημα δεν είναι απλά αισθητικό, αλλά αφορά την ασφάλεια των κτηρίων και την στατική τους συμπεριφορά, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων, με δεδομένο το γεγονός πως η Κυψέλη είναι μια περιοχή που αποτελείται από κτήρια που έχουν χτιστεί δεκαετίες πριν.

«Οι ζημιές αυτές προφανώς δεν αφορούν την αισθητική κατάσταση των κτιρίων. Δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τη στατική συμπεριφορά τους και συνεπώς για τη σωματική ακεραιότητα όσων κατοικούν σε αυτά, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πολλές δεκαετίες πριν. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι από την κατάσταση αυτή επηρεάζονται και σχολεία της περιοχής καθώς και άλλα δημόσια κτίρια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο και την ανησυχία», σημειώνουν στην ανάρτησή τους.

Επιπλέον διευκρινίζουν πως δεν είναι αντίθετοι στα έργα υποδομών, αρκεί να γίνονται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό

Στο μεταξύ, ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το πρόβλημα που ανέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου εργάζεται ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Ήδη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα, και δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.