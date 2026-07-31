Κυψέλη: Έστελναν μηνύματα από το κινητό της 37χρονης - Στο μικροσκόπιο τα αποτυπώματα στη βαλίτσα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην περιοχή της Κυψέλης, με τη σορό της Βρετανίδας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ήρθαν σε επαφή με τον πατέρα της 37χρονης, ο οποίος έδωσε κατάθεση μέσω της οποία αποκάλυψε ότι, η κόρη του όταν έφτασε στην Ελλάδα, μέσω του Εδιμβούργου, την φιλοξένησε ένα φιλικό της ζευγάρι από το Κερατσίνι.

Με τη σειρά του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε το ζευγάρι, και δήλωσε ότι η Βρετανίδα στις 15 Ιουλίου, τους είπε ότι φεύγει και θα μείνει στην Κυψέλη, σε φίλους τις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις επόμενες ημέρες. Τα ίχνη της άρχισαν να αγνοούνται από τις 18 Ιουλίου, ενώ μετά την εντόπισε ο άστεγος άνδρας και άνοιξαν οι έρευνες.

Διαβάστε επίσης: Τέλος στο θρίλερ στην Κυψέλη - Αναγνωρίστηκε η νεκρή μέσα στη βαλίτσα

Ο άστεγος υποστήριξε ότι η βαλίτσα δεν υπήρχε στην οδό Ευελπίδων, ούτε στις 15 Ιουλίου, ούτε στις 16 Ιουλίου.

Κυψέλη: Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι έρευνες συνεχίζονται με την εξέταση του υλικού από κάμερες ασφαλείας στον εγκαταλελειμμένο χώρο. Παράλληλα, εξετάζονται ξενοδοχεία και Airbnb της περιοχής.

Δεδομένης της κατάθεσης του αστέγου, προκύπτει ότι ακριβώς στις 17 Ιουλίου μεταφέρθηκε η σορός από το άγνωστο μέχρι στιγμής πρόσωπο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η βαλίτσα δεν είναι της ίδιας της 37χρονης καθώς οι μάρτυρες δήλωσαν ότι δεν έφερε μεγάλες αποσκευές, οπότε πολύ κρίσιμη θεωρείται η εξέταση του DNA από τα αποτυπώματα στη βαλίτσα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συσκευή παρέμενε ενεργή μετά την εξαφάνισή της, ενώ από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στους γονείς και τους συγγενείς της, με τα οποία τους ενημέρωνε ότι επιθυμούσε να παραμείνει μόνη της για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να παραπλανήσουν το οικογενειακό της περιβάλλον, ώστε να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισής της και να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.

Παράλληλα, τα δεδομένα γεωεντοπισμού του κινητού φέρεται να δείχνουν ότι η συσκευή παρέμενε όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας.