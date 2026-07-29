Αναγνωρίστηκε η νεκρή γυναίκα, η οποία είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μία Βρετανίδα πολίτη ηλικίας 38 ετών.



Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ.

Το χρονικό της υπόθεσης που σόκαρε

Σημειώνεται πως η γυναίκα είχε εντοπιστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, από έναν άστεγο ο οποίος είχε βρει κατάλυμα στο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7.

Ο άνδρας παρατήρησε πως στον χώρο υπήρχε μία έντονη οσμή και όταν πλησίασε τη βαλίτσα είδε να εξέχει ένα πόδι.

Ειδοποίησε την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή.

Η έρευνα για την υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σύνθετη καθώς δεν υπήρχε καμία δήλωση εξαφάνισης, που να ταιριάζει με τη νεκρή.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ήταν μετρίου αναστήματος, καστανή και φορούσε μπλούζα και σορτσάκι.

Από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν προέκυψε να έφερε πάνω της κάποιο τραύμα, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία του θανάτου της.

Φαίνεται ότι ήταν νεκρή για αρκετές μέρες, πριν τελικά εντοπιστεί.

Σημειώνεται πως υπήρχαν εικασίες ότι μπορεί να πρόκειται για την Κινέζα μεσίτρια, που αγνοείται εδώ και μήνες, αλλά τελικά το σενάριο κατέπεσε.