Δύσκολη προδιαγράφεται η εξιχνίαση της υπόθεσης με τη σορό της γυναίκας που βρέθηκε στην Κυψέλη, η οποία παραμένει αταυτοποίητη, αφού εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.

Τη βαλίτσα εντόπισε χθες το μεσημέρι άστεγος, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να υπάρξει κινητοποίηση, κατά τον ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία του άντρα, μέσα στο κτίριο υπήρχε έντονη δυσοσμία, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι από τη βαλίτσα από την οποία προερχόταν η άσχημη μυρωδιά εξείχε ένα ανθρώπινο μέλος.

Κυψέλη - Αδιέξοδο μετά τα πρώτα στοιχεία

Όπως προέκυψε στη συνέχεια από την έρευνα των αρχών, η σορός της γυναίκας ήταν τυλιγμένη μέσα σε σακούλα και τοποθετημένη στη βαλίτσα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα ήταν νεκρή για περίπου 5-6 ημέρες, ενώ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών υπήρχε αλλοίωση της σορού.

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Επίσης, στη σορό δεν φάνηκαν σημάδια από μαχαίρι ή όπλο, ούτε κάποιο κάταγμα στο κρανίο, περιπλέκοντας την εκτίμηση των αιτίων θανάτου.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ήταν ηλικίας γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα. Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του αιφνίδιου θανάτου.

Όσον αφορά την τοποθεσία που εντοπίστηκε, πρόκειται για σημείο που συχνάζουν χρήστες ουσιών.