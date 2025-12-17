Κυψέλη: Κλείδωσαν με λουκέτο τους διευθυντές μέσα στο σχολείο που έγινε το περιστατικό με τη 16χρονη

Αν και η κατάληψη του γυμνασίου της Κυψέλης που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό βίας με τη 16χρτονη που μαχαίρωσε 14χρονη μαθήτριά της, έχει λήξει, φαίνεται πως οι μαθητές προχώρησαν σε μια νέα κίνηση, αφού φέρονται να κλείδωσαν τους διευθυντές του σχολείου μέσα στο κτίριο.

Στα πλάνα που πρόβαλε ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» διακρίνεται το λουκέτο που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο, εμποδίζοντας τους διευθυντές να εξέλθουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι διευθυντές αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία προκειμένου να τους ανοίξει και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της στο σχολείο στην Κυψέλη, είναι αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον της η Εισαγγελία ανηλίκων.

Η μητέρα της 16χρονης γνώριζε για το αιχμηρό αντικείμενο

Για πρώτη φορά μίλησε στον τηλεοπτικό αέρα η μητέρα της 16χρονης που φέρεται να τραυμάτισε την 14χρονη συμμαθήτρια της με μαχαίρι, στην Κυψέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα, είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου και νωρίτερα σήμερα (16/12) αφέθηκε ελεύθερη, τη στιγμή που στην κόρη της ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα.

«Έχω προσέξει ότι η συμπεριφορά της είναι λίγο διαφορετική απ' ότι την ξέρω, δεν την συνήθισα έτσι αλλά δεν μου ανοίγεται το παιδί τον τελευταίο καιρό», δήλωσε η μητέρα της 16χρονης στον ΣΚΑΪ ΚΑΙ στην εκπομοή «Το'Χουμε».

Και συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω τι έχει μέσα της. Δεν είναι το παιδί που θα μου τα πει όλα, πώς είναι, τι παρέες έχει, τι την απασχολεί, τι της συμβαίνει. Μου λέει ''όλα καλά, θα πάω σχολείο'', και μετά μαθαίνω αυτά και παθαίνω σοκ».

Μητέρα 16χρονης: «Τη ρώτησα γιατί πας με αυτό το πράγμα που είναι αιχμηρό και επικίνδυνο»

Στη συνέχεια η μητέρα της 16χρονης εξήγησε πώς ξεκίνησε το περιστατικό: «Χαρούμενη δεν ήταν γιατί παλιά ήταν σε αυτό το σχολείο και κάτι δεν της άρεσε εκεί, γιατί πάντα σε κάθε σχολείο υπάρχουν κάποιες παρέες που δεν ταιριάζουν. Ίσως κάτι, κάπου άκουσε, αλλά τι πήγε στραβά δεν ξέρω. Αλλά καλά ήταν δεν έχει πολύ σοβαρά προβλήματα απλά νευράκια παραπάνω έχει τον τελευταίο καιρό, δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα της και φώναξε κάτι σε μια δασκάλα. Έτσι ξεκίνησε το περιστατικό.

Είδα μια κλήση και ήταν η αστυνομία. Ήταν στεναχωρημένη (η 16χρονη) γιαστί κουράστηκε γιατί ήταν ώρα εκεί αλλά είπε ''δεν με πιστεύει κανένας αλλά εγώ μόνο σχολείο θέλω να πηγαίνω χωρίς να με πειράζει κανένας''.

Κάτι άκουσε, κάτι άσχημο. Αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ, δεν μπορεί να ελέγξει τον θυμό της. Τη ρώτησα γιατί πας με αυτό το πράγμα που είναι αιχμηρό και επικίνδυνο, δεν μου δίνει κάποια απάντηση», φήνωντας να εννοηθεί ότι ίσως να έχει πέσει θύμα bulling στο συγκεκριμένο σχολείο.