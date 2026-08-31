Κυψέλη: Μποξέρ, τράπερ, γκάνγκστερ του Grand Theft Auto - «Μιλούν» μόνες τους οι AI εικόνες του 43χρονου

Ως κάθε άλλο παρά οικογενειάρχη φαίνεται να φανταζόταν τον εαυτό του ο 43χρονος Έλληνας που ερευνάται μαζί με άλλους, για τη φρικιαστική υπόθεση με το μαχαιρωμένο βρέφος σε Airbnb στην Κυψέλη.
Όπως παρουσίασε το MEGA, ο εν λόγω άντρας που, μαζί με την 38χρονη μητέρα του βρέφους έχουν συλληφθεί, αναρτούσε στα social media βίντεο και εικόνες δημιουργημένα με AI, στα οποία απεικόνιζε τον εαυτό του κυρίως ως ταραχοποιό και εγκληματικό στοιχείο.
Τρομοκράτης, συμμορίτης, φυλακόβιος, πυγμάχος και τράπερ, ακόμα και εγκληματίας πρωταγωνιστής του Grand Theft Auto, της γνωστής σειράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών, είναι μερικές από τις «καρικατούρες» που είχε εμπνευστεί ο 43χρονος για τον εαυτό του, όπως δείχνουν οι εικόνες.
Σε άλλα βίντεο απεικονίζει τον εαυτό του ως εκπαιδευτή άγριων σκύλων, ενώ σε κάποια η «φαντασίωσή» του είναι να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς για κάποιο έγκλημα.
- Τέλος εποχής: Τελευταία ημέρα για το Notos στην Αιόλου και Σταδίου - Γιατί μπαίνει «λουκέτο»
- «Αρπάχτηκαν» Παπακωστοπούλου - Κυρανάκης για τα τρένα: «Τα παιδιά μας είναι ασφαλή;» - «Άκουσα να λέτε χοντράδες»
- Δίδυμοι Πύργοι: Καρκίνος, ο αργός θάνατος που σκοτώνει τους επιζώντες της επίθεσης
- Το βίντεο της ντροπής: Την κούρεψαν γουλί σε μπαρ της Ταϊλάνδης για έναν απλήρωτο λογαριασμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.