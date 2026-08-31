Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη: «Είχαν πάρει τα παιδιά από το σπίτι, αλλά ο πατέρας τα απήγαγε»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις αναφορικά με τη φρίκη στην Κυψέλη. Μετά την αποκάλυψη πως το βρέφος πέθανε μετά από πολλαπλές μαχαιριές, γίνεται γνωστό πως τα άλλα τρία παιδιά που φέρεται να είναι του ζευγαριού, είχαν αφαιρεθεί από το σπίτι με εισαγγελική εντολή, αλλά ο πατέρας τα άρπαξε από το νοσοκομείο.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ρωτήθηκε για την υπόθεση, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο με την αγριότητά της, και επιβεβαίωσε πως πριν από έναν χρόνο, η αστυνομία είχε πάρει τα παιδιά από το σπίτι και τα είχε μεταφέρει στο Παίδων Αγία Σοφία.

«Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό περιβάλλον» επεσήμανε και συμπλήρωσε πως τα ανήλικα θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί σε κάποια δομή φροντίδας μετά από μερικές μέρες, αλλά δεν έγινε αυτό και παρέμειναν στο νοσοκομείο.

«Μία νύχτα, ο φερόμενος ως πατέρας πήγε και απήγαγε τα τρία παιδιά. Το νοσοκομείο έκανε καταγγελία στην αστυνομία» εξήγησε ο ίδιος και συνέχισε λέγοντας πως «ούτε η αστυνομία, ούτε η εισαγγελία δεν έφερε ποτέ τα παιδιά πίσω».

Εκτίμησε πως εάν είχαν παραμείνει στο νοσοκομείο, «μπορεί να μην είχαμε αυτή την εξέλιξη» αλλά και σημείωσε πως δεν υπήρχε γνώση περί του βρέφους, καθώς αν γνώριζαν θα το είχαν πάρει και εκείνο από το σπίτι.

«Αν ήταν στο νοσοκομείο, μπορεί να μην είχαμε αυτή την εξέλιξη. Και τα τρία αυτά παιδιά δεν θα είχαν αυτή την κακοποίηση, σεξουαλική και σωματική».

Καταλήγοντας ο κ. Γιαννάκος επεσήμανε πως «μετά την απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι, οι γονείς έπρεπε να πάνε φυλακή. Από τη στιγμή που η αστυνομία γνώριζε, έπρεπε να τους είχαν συλλάβει και να αναλάβει η δικαιοσύνη».

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Κυψέλη: Σοκάρει η ιατροδικαστική στο βρέφος

Σημειώνεται πως η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 σήμερα (31/08) στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης.

Όπως φάνηκε το βρέφος ήταν άγρια μαχαιρωμένο.

Σύμφωνα με το MEGA, η αστυνομία που χειρίζεται την υπόθεση ενημερώθηκε πως ο ιατροδικαστής κατέγραψε και εντόπισε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στη πλάτη και συγκεκριμένα στη ράχη του παιδιού.

Από την εξέταση προκύπτει πως το παιδί ήταν σωστά αναθρεμμένο, δεν αντιμετώπιζε ζητήματα υγείας, ενώ ο ιατροδικαστής πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος περίπου 8 με 9 μηνών.

Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν θανατηφόρες καθώς έπληξαν ζωτικά όργανα.

Παράλληλα, πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνουν λόγο για περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη του ενώ, επειδή διατηρούνταν σε κατάψυξη, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί από χθες ο 43χρονος πατέρας του και η 38χρονη μητέρα του βρέφους για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού αλλά πλέον μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία.