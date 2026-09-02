Τις αδιανόητες και φρικιαστικές μαρτυρίες που έδωσαν ο 43χρονος και η 38χρονη που διώκονται για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη, μέσα από το κρατητήριο, μεταδίδει νέο ρεπορτάζ του MEGA.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, το ζευγάρι τήρησε κοινή γραμμή, ενώ στους διαδρόμους του δικαστηρίου κυκλοφορούσε με κοινές χειροπέδες, ενώ φαίνεται ότι θα αλληλοϋποστηριχθεί, όπως παρατηρήθηκε και στις απολογίες τους.

Και οι δύο υποστήριξαν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023 και αμέσως μετά μπήκε στην κατάψυξη, καθώς όπως ισχυρίζονται, δεν μπορούσαν να το αποχωριστούν.

Κυψέλη: Αποτρόπαιες οι μαρτυρίες

Υπενθυμίζεται, πως νωρίτερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατα συναυτουργία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

«Γεννήθηκε το 2021. Έπρεπε να του κάνουμε συνέχεια μασάζ στην κοιλιά γιατί είχε πρόβλημα με το έντερο. Δεν μπορούσε να ενεργηθεί, ούτε να φάει, ούτε τουαλέτα», είπε ο 43χρονος σε συνέντευξή του στην εκπομπή Live You.

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Όταν κλήθηκε να δώσει τη δική του εκδοχή για τον θάνατο του παιδιού του, ανέφερε: «Καθόμασταν στο τραπέζι, οικογένεια. Και εκεί είχαμε στην κουζίνα την κούνια του μωρού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό και είχαμε πάει στον γιατρό. Και μου λέει είναι ιός και έχει και κήλη».

«Του είχαμε δώσει υπόθετο για τον πυρετό, μετά βλέπει το παιδί, λέει η γυναίκα μου «το παιδί δεν είναι καλά, είναι κάπως σε αφασία», συνέχισε.

«Και μετά εκεί που καθόμασταν στο τραπέζι, ακούω ένα παπ, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις μαχαιριές, επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι ήταν «για να σπάσει ο πάγος», προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλο σπίτι. Είπε χαρακτηριστικά με απόλυτη ψυχραιμία:

«Έγινε γιατί είχε πιάσει πάγο και έπρεπε να το βγάλουμε. Όχι δεν τρυπήσαμε το μωρό, αλλά εγώ αφού ήταν παγωμένο και δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι το χτύπησα. Τον πάγο χτύπαγα. Δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε».

Κυψέλη: Η διάψευση από την ιατροδικαστική

Νωρίτερα, ο 43χρονος υποστήριξε στις αρχές πως τα τραύματα από το μαχαίρι που βρέθηκαν στο άψυχο σώμα του αγοριού προκλήθηκαν επειδή προσπάθησε να απομακρύνει τη κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί, κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.