Σύρος: Το στίγμα «δένει» τη διασώστρια με τη διάρρηξη – «Της κρατούσε τα χέρια, είδα δύο μαχαίρια»

Σοβαρές αποκαλύψεις αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο, καθώς επιβεβαιώνεται πλέον η παρουσία της στο νησί έναν μήνα πριν από το έγκλημα, κατά την περίοδο που σημειώθηκε απόπειρα διάρρηξης στο ίδιο σημείο.

Εκτός από τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, η ανάλυση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας δείχνει ότι το τηλέφωνο της 41χρονης εξέπεμπε από τη Σύρο μία ημέρα πριν έως μία ημέρα μετά την απόπειρα διάρρηξης των αρχών Ιουλίου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται αναφορά ότι η διασώστρια είχε πλησιάσει το παιδί του δολοφόνου, ζητώντας του να της δείξει πού βρισκόταν το σπίτι του. Η δραστηριότητα αυτή εξετάζεται σχολαστικά, δεδομένου ότι η γυναίκα επισκεπτόταν το νησί σπάνια.

Η μαρτυρία-κλειδί του αυτόπτη μάρτυρα

Για πρώτη φορά σπάει τη σιωπή του στο «Live News» ο άνθρωπος που είδε την 41χρονη να καταρρέει στα σοκάκια της Άνω Σύρου, περιγράφοντας τις σκηνές που ακολούθησαν την καταδίωξη.

«Βλέπω το άτομο με τη μάσκα στις σκάλες και τον κατηγορούμενο ξαπλωμένο από πάνω της. Είχε τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά και εκείνος της τα κρατούσε σφιχτά και τα τραβούσε. Ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα, μέσα σε μια λίμνη αίματος», αναφέρει ο μάρτυρας.

Παρά τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου ότι δεν έφερε μαζί του μαχαίρια, ο αυτόπτης μάρτυρας εντόπισε δύο όπλα στο σημείο της συμπλοκής.

«Βλέπω ένα μαχαίρι πεσμένο δίπλα τους στο πάτωμα, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα και ήταν λυγισμένο. Δηλαδή, η λαβή ήταν λυγισμένη.

Και υπήρχε άλλο ένα μαχαίρι πιο κάτω στις σκάλες, το οποίο ήταν ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν μαχαίρι χασάπη. Και αυτό ήταν καθαρό».

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ενέργησε ενστικτωδώς όταν αντιλήφθηκε την εισβολέα στο σπίτι του, καταδιώκοντάς την χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητά της ή να έχει πρόθεση να τη σκοτώσει.

«Είναι μια πολύ, πολύ οξεία γυναικεία φωνή που ουρλιάζει. Ένα πολύ παρατεταμένο ουρλιαχτό. Φώναζε κάτι που δεν κατάλαβα επειδή ήταν στα ελληνικά και δεν μιλάω ελληνικά. Μετά ακούω μια δεύτερη, επίσης γυναικεία φωνή, να ουρλιάζει κι αυτή. Και μετά, για πολύ λίγο, μια ανδρική φωνή να φωνάζει επίσης κάτι. Και μετά σιωπή».

Ο κατηγορούμενος άρχισε να καταδιώκει την 41χρονη, εκτόξευσε μια γλάστρα και η διασώστρια έπεσε στο έδαφος.

«Η σύζυγος του… ήταν επίσης εκεί ή μάλλον έτρεχε πέρα δώθε και ούρλιαζε ακόμα και ήταν στο τηλέφωνο, πιθανώς καλώντας το ασθενοφόρο».

Στη γειτονιά του εγκλήματος τα πάντα έχουν αλλάξει από εκείνο το απόγευμα. Το σπίτι που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα παραμένει κλειδωμένο.