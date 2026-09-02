Τζίμα για Κυψέλη: «Εικόνα ντροπής για μια σύγχρονη δυτική κοινωνία - Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί»

Η Ράνια Τζίμα θέλησε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Τρίτης (1/9) να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος στην Κυψέλη, τονίζοντας τις πιθανές ευθύνες που μπορεί να φέρουν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες είχαν ήδη από το 2020 ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Διαβάστε επίσης - Το καλωσόρισμα της Ράνιας Τζίμα στον Παύλο Τσίμα και η αστεία ιστορία της από το παρελθόν

«Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες είναι μια εικόνα ντροπής για μια σύγχρονη δυτική κοινωνία, καθώς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, βραχίονες του κράτους έχουν πάρει εικόνα, αίσθηση ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τα παιδιά από το 2020.

Δηλαδή έξι χρόνια πριν, όταν τα παιδιά ήταν τριών, έξι και εννέα ετών, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα.

«Μιλάμε για το απόλυτο αλαλούμ. Το κράτος πρόνοιας ουσιαστικά άφησε αυτά τα παιδιά στα αζήτητα», σχολίασε σε εκείνο το σημείο η Κατερίνα Νώντα.

Με αφορμή αυτό το σχόλιο η Ράνια Τζίμα συμπλήρωσε:

«Και δεν είναι μόνο το κράτος πρόνοιας, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να δούμε και τις πιθανές ευθύνες της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Θα πρέπει να δούμε και τις πιθανές ευθύνες της αστυνομίας για μέτρα προστασίας των παιδιών που δεν ελήφθησαν. Δεν είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή, με τις προνοιακές δομές».