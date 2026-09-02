Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 10:20 οι τρεις συλληφθέντες για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Η υπόθεση παίρνει νέα τρόπη, μετά τους ισχυρισμούς του 43χρονου σχετικά με τα αίτια θανάτου του παιδιού και τις μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα του.

Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται πως το παιδί δολοφονήθηκε, ενώ έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα στο σώμα του.

Υποστήριξε στις αρχές πως τα τραύματα από το μαχαίρι προκλήθηκαν επειδή προσπάθησε να απομακρύνει τη κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα το βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

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«Φρίκη, πολλή βρωμιά και κλειστές πόρτες»

«Πολλή βρωμιά, για φασαρίες ο Κυριάκος (σ.σ. ο σύζυγός της) τα ξέρει. Μήπως είναι αυτοί που να ανακατεύτηκαν με το μωράκι, που σκοτώσανε ένα μωράκι; Αυτοί είναι; Φρίκη, τραγωδία μεγάλη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας επι της Φυλής όπου διέμενε, προτού μεταφερθεί στη Θάσου, το ζευγάρι που κατηγορείται για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης.

Πρόκειται για ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, το οποίο εγκατέλειψαν όταν για άγνωστο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά.

Η ίδια γυναίκα -ο σύζυγος της οποίας ήταν διαχειριστής στο κτίριο της Φυλής- υποστήριξε ότι δεν έβλεπε τα παιδιά, ούτε είχε ακούσει κλάμα βρέφους: «Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω "δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;"».

Όπως είπε, οι συνθήκες στο διαμέρισμα, και εκτός αυτού, ήταν τόσο άσχημες που «δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Βρώμα, βρώμα, βρώμα, σακιά βρωμιά». Και άλλοι ένοικοι, μιλώντας με κλειστές τις κάμερες, σημείωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί βρέφος στο ακίνητο.

Διαψεύδονται οι ισχυρισμοί από την ιατροδικαστική

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.