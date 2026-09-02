Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στη Κυψέλη, μετά τους ισχυρισμούς του 43χρονου σχετικά με τα αίτια θανάτου του παιδιού και τις μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα του.

Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται πως το παιδί δολοφονήθηκε, ενώ έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υποστήριξε στις αρχές πως τα τραύματα από το μαχαίρι προκλήθηκαν επειδή προσπάθησε να απομακρύνει τη κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα το βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Διαβάστε επίσης: Φρίκη στην Κυψέλη: Tα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παίδων 3 φορές - Την Τετάρτη η δίωξη στους γονείς

Επομένως, αρνείται ότι χρησιμοποίησε μαχαίρει προκειμένου να βλάψει το παιδί και να προκαλέσει τον θάνατό του, υποστηρίζοντας πως οι κακώσεις δημιουργήθηκαν όσο προσπαθούσε να απομακρύνει τον πάγο από το πτώμα.

Διαψεύδονται οι ισχυρισμοί από την ιατροδικαστική

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: «Το είχα στην κατάψυξη από το '23, δεν ήθελα να το αποχωριστώ» - Η αδιανόητη ομολογία της 38χρονης

Η δικογραφία πρόκειται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα προκειμένου να σχεδιαστούν οι δικαστικές διαδικασίες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες το βρέφος έχασε τη ζωή του, αλλά και ο ρόλος των προσώπων του περιβάλλοντός του.

Κρίσιμες οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Σήμερα το πρωί αναμένεται επίσης να απολογηθούν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: Οι αναφορές που έλαβε το Χαμόγελο του Παιδιού από το 2020 - Τα κοινά σημεία με τη φρικτή υπόθεση

Ο 43χρονος είχε κατηγορηθεί για μαστροπεία

Συγκεκριμένα, φέρεται τον Απρίλιο του 2020 να είχε κριθεί προφυλακιστέος για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας, με θύμα γυναίκα από τη Γερμανία, όπως μεταφέρει και το Action 24.

Ειδικότερα, φέρεται ο εν λόγω να είχε απαγάγει και φυλακίσει σε διαμέρισμα τη Γερμανίδα, της οποίας ο δικηγόρος έχει προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις.