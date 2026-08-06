Κυψέλη: Στην Ευελπίδων ο 27χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11:00, o 27χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος, όπως επισημαίνει το Orange Press Agency, είχε λάβει εκ νέου προθεσμία χθες για να απολογηθεί σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ​σε βάρος του κατηγορουμένου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κυψέλη: Τι ισχυρίζεται ο 27χρονος

Ο 27χρονος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας.Υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του περιγράφει ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

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«Της μίλησα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς. Ο ίδιος είπε ότι πανικοβλήθηκε και γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει στο κτίριο στην Κυψέλη όπου τελικά εντοπίστηκε.

Μυστήριο παραμένει ο ηλικιωμένος που έχει «δείξει» ο κατηγορούμενος. Κάνει λόγο για άνδρα, τον οποίο, όπως λέει, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του». Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.