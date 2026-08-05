Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι ισχυρισμοί του 27χρονου Αφγανού σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας, με τον κατηγορούμενο να επιμένει πως δεν είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Ο 27χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο (6/8), ενώ παράλληλα φέρνει στο προσκήνιο έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα με το όνομα «Νίκος», υποστηρίζοντας ότι τον εκβίαζε.

«Δεν τη σκότωσα εγώ – Ήμουν απλώς σε πανικό»

Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της άτυχης γυναίκας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν τη σκότωσα εγώ. Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν, ήμουν απλώς σε πανικό, ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου».

Στη συνέχεια των ισχυρισμών του, ο 27χρονος «δείχνει» ως υπεύθυνο για την απόκρυψη της σορού έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο ισχυρίζεται ότι συνάντησε στην περιοχή του Πανελληνίου. Όπως υποστηρίζει, ο συγκεκριμένος άνδρας τον παρότρυνε να εξαφανίσει το πτώμα:

«Στον Πανελλήνιο βρήκα τον γέρο. Αυτός μου είπε να του αφήσω τη βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός. Μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα.

Γι’ αυτό πήρα τις κάρτες της. Αφού άφησα τη βαλίτσα στον γέρο, δεν ξανασχολήθηκα με αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, ο ηλικιωμένος τον εκβίαζε, ενώ δίνει και στοιχεία για την ταυτότητά του:

«Τον λένε Νίκο και συχνάζει εκεί που άφησα τη βαλίτσα. Όσα έβγαλα από τις κάρτες τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε».

Η απόδραση στην Αράχωβα και τα παραπλανητικά μηνύματα

Ο 27χρονος περιέγραψε επίσης τις κινήσεις που έκανε αμέσως μετά το συμβάν. Όπως ισχυρίστηκε, την επόμενη ημέρα πρότεινε στη σύζυγό του να φύγουν εκδρομή, κρατώντας την όμως σε άγνοια:

«Την επόμενη μέρα είπα στη γυναίκα μου ότι είχα ανάγκη να ξεφύγω, χωρίς όμως να της πω κάτι, και πήγαμε στην Αράχωβα εκδρομή».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι έστειλε μηνύματα σε κοντινούς ανθρώπους της Βρετανίδας «για να καθησυχαστούν ότι είναι καλά», ενώ στη συνέχεια απαλλάχθηκε από τα προσωπικά της αντικείμενα.

«Το κινητό και τις κάρτες της Βρετανίδας τις πέταξα σ’ έναν κάδο», κατέληξε στους ισχυρισμούς του.