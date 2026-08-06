Κυψέλη: Σήμερα η απολογία του 27χρονου – Μυστήριο με τον ηλικιωμένο που ισχυρίζεται ότι συνάντησε

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος για τη δολοφονία της 28χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως απλά τοποθέτησε τη γυναίκα στη βαλίτσα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του περιγράφει ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

Τι ισχυρίζεται ο 27χρονος και τι λέει για τον ηλικιωμένο

«Της μίλησα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πανικοβλήθηκε και γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει στο κτίριο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: Στην Ευελπίδων ο 26χρονος - Το βίντεο και η κατάθεση που «ξεκλείδωσαν» την περίεργη υπόθεση

Μυστήριο παραμένει ο ηλικιωμένος που έχει «δείξει» ο κατηγορούμενος. Κάνει λόγο για άνδρα, τον οποίο, όπως λέει, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του». Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.